Köyde çıkan yangında üç ev alev alev yandı

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Gökçeseki köyünde çıkan yangında üç ev alev alev yandı. Kullanılamaz hale gelen evlerde oturanlar ise canlarını son anda kurtardı

Yangın, saat 03.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, Nebi Plan’a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, hemen itfaiyeye haber verdi. Bu sırada rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Plan’ın evinin bitişiğindeki Yusuf Başkara’nın evine, buradan da kardeşi Mustafa Başkara’nın evine sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolların dar olması nedeniyle zor anlar yaşadı. Dar yollardan geçemeyen itfaiye yangın yerine 300 metre yaklaşabildi. Yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale gelirken iki evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

“Komşuma haber verdim, canımızı zor kurtardık”

Yangını fark ettiği anda önce komşusuna haber verdiğin anlatan Nebi Plan, "Yangını görünce hemen komşum Yusuf Başkara ile Abdullah Başkara’ya haber verdim ve hemen çocuklarımızı dışarıya çıkardık. Yangını söndürmeye çalıştık. Köylü elinden geldiğince yardım etmeye çalıştı ancak söndüremedik’’ dedi.

Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli de köye gelerek yanan evlerde incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. Hökelekli, gerekli işlemlerin ardından yaraların kısa sürede sarılacağını söyledi.

Yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma başlattı.

