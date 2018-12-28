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Köyde doğum yapan anne ve bebeği için ekipler seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 19:37 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Çakırdoğan Mahallesi'nde yaşayan İpek Aslan'ın(27), doğum sancıları tuttu.

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Çakırdoğan Mahallesi'nde yaşayan İpek Aslan'ın(27), doğum sancıları tuttu. Evde doğum yapan ve bir erkek çocuğu dünyaya getiren Aslan, yolu kar ve tipiden dolayı kapanan mahalleye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından, 12 saat süren kurtarma operasyonuyla hastaneye ulaştırıldı. Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çakırdğan Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi İpek Aslan'ın doğum sancıları tuttu. 3'üncü çocuğuna gebe olan Aslan'ın sancıları artınca, yakınları 112 ve karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapalı olan mahalle yolunun açılması için ekipler yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin yolu açması üzerine sağlık ekipleri mahalleye ulaştı. Ekipler eve varmadan Aslan, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası sancıları dinmeyen, Aslan'a ilk müdahale UMKE ekipleri tarafından evinde yapıldıktan sonra, UMKE aracına bindirilip yola çıkıldı.12 saat süren zorlu kurtarma operasyonuyla Aslan ve bebeği Başkale Devlet Hastanesine ulaştırılarak, tedavi altına alındı. Anne Aslan'ın sağlık durumunun iyi ,yeni dünyaya gelen bebeğinin sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

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