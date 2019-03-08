KİLİS (AA) - Kilis'in Mağaracık köyünde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yerel sanatçılar konser verdi, kadınlar yöresel kıyafetleriyle halay çekti ve gönüllü kuaförler tarafından gelin adayı genç kızlara cilt ve saç bakımı yapıldı.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği (KİKAD) tarafından Suriye sınırının sıfır noktasındaki Mağaracık köyünde düzenlenen etkinlikte, dernek üyelerince köy kadınlarına karanfil ve hediyeler verildi.

Daha sonra köy okulu bahçesinde yerel sanatçılar tarafından verilen konserle devam eden etkinlikte, kadınlar yöresel kıyafetleriyle halay çekip gönüllerince eğlendi.

Konserin ardından gönüllü kuaförler tarafından evlenecek ve nişanlanacak genç kızlara cilt ve saç bakımı yapıldı.

KİKAD Başkanı Baran Şeker, burada yaptığı konuşmada, kent merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde de kadınlara yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Şeker, kadınların yanlarında olduklarını göstermek için Mağaracık köyüne geldiklerini belirterek, "Kadınlarımızın dertlerini dinleyerek, varsa yaralarını sarmak ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak istedik. Bu çabamızın olduğunu hissettirmek için ise böyle bir etkinlik gerçekleştirdik." diye konuştu.

Programın ardından dernek üyeleri, bölgede devriye görevi yapan jandarma personeline karanfil verdi.

