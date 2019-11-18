HABER

Köyde genç nüfus kalmayınca alt yapı iş muhtar ve imama kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:58 | Son Güncelleme

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Hacılı köyünde genç nüfus kalmayınca köye kanalizasyon alt yapısını köy imamı ve muhtar birlikte yaptı.Köy Muhtarı Onur Taşkın, köyde yaşanan göçten dolayı genç nüfus kalmadığını ifade ederek, gelen hizmetin yapılması için köy imamı Arif Taşkın ile kolları sıvadıklarını ve kanalizasyon borusunu çektiklerini söyledi.Muhtar Onur Taşkın, köyün ciddi anlamda alt yapı sorunu olduğunu ve bunun için girişimlerde bulunduklarını belirterek, “Valiliğimizin ve Alucra Kaymakamlığımızın da destekleriyle bu sorun çözüme kavuşturmak istiyorduk.

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Hacılı köyünde genç nüfus kalmayınca köye kanalizasyon alt yapısını köy imamı ve muhtar birlikte yaptı.
Köy Muhtarı Onur Taşkın, köyde yaşanan göçten dolayı genç nüfus kalmadığını ifade ederek, gelen hizmetin yapılması için köy imamı Arif Taşkın ile kolları sıvadıklarını ve kanalizasyon borusunu çektiklerini söyledi.
Muhtar Onur Taşkın, köyün ciddi anlamda alt yapı sorunu olduğunu ve bunun için girişimlerde bulunduklarını belirterek, “Valiliğimizin ve Alucra Kaymakamlığımızın da destekleriyle bu sorun çözüme kavuşturmak istiyorduk. Yapılan proje kapsamında iş makinelerinin yardımının yanı sıra insan gücüde gerekiyordu, maalesef köyümüzde hep yaşlı nüfus kalınca kanalizasyon hattının çalışmasını muhtar olarak benim ile yine köylümüz olan köy imamı Arif Taşkın ile birlikte gerçekleştirdik” dedi.
“3 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon hattını İğdecik ve Hacılı köylerinin kullanacağı rögara kadar taşıyarak köyümüzün önemli bir sorununu ortadan kaldırmış olduk” diyen Muhtar Taşkın, “Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak benimsiyor, çalışmalarımızı bu niyetle yapıyoruz. Yaşlılarımız da gelerek yardım etmek istediler ama biz onları yormak istemedik imam arkadaşımız ile beraber çalışmamayı tamamladık ve köyün ciddi bir sorununu halletmiş olduk” ifadelerini kullandı.

PARTNER Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla... Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla...
Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım çalışmaları (1)Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım çalışmaları (1)
Balıkesir Balya Değirmendere Barajı sulamaya hazırBalıkesir Balya Değirmendere Barajı sulamaya hazır
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha mutlu

En mutlu öğrenciler o üniversitelerde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan terörist Ferhat Abdi Şahin'le ilgili son dakika açıklaması

Flaş terörist Ferhat Abdi Şahin açıklaması!

İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu

Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu!

Son dakika! Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması olayında yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.