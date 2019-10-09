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Köyde hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:01 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR merkeze bağlı Güzler köyünde 2 yıldır aralıklarla meydana gelen hayvan hırsızlığı ve ev soygunlarının ardından güvenlik kameralarıyla önlem alındı.

Köyde hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlem

Abdurrahman DULKADIR/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR merkeze bağlı Güzler köyünde 2 yıldır aralıklarla meydana gelen hayvan hırsızlığı ve ev soygunlarının ardından güvenlik kameralarıyla önlem alındı. Köy muhtarı Ramazan Seyfi'nin girişimi ile kente 16 kilometre uzaklıkta bulunan 100 haneli 270 nüfuslu köyde 6 ayrı noktaya güvenlik kameraları yerleştirildi. Köy, kameralar ile 24 saat izleniyor. Kameraların takılmasının ardından hırsızlık olaylarının sona erdiği belirtildi.
Güzler köyü sakinleri, 2 yıldır meydana gelen hayvan ve ev hırsızlıklarına karşı güvenlik kamerası kurulması talebinde bulundu. Köy muhtarı Ramazan Seyfi, kendisine iletilen talep üzerine, köye güvenlik kamerası kurulmasına karar verdi. Bunun üzerine köyde 6 ayrı noktaya güvenlik kameraları yerleştirildi. 24 saat izlenilen köyde, alınan bu önlem sonrası hırsızlık olayı yaşanmadı.
Muhtar Ramazan Seyfi, köyde yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı çareyi güvenlik kamerası taktırarak bulduklarını belirterek, "Hırsızlar, köyün boğalarını ve tosunlarını kestiler. Kimseyi yakalayamadık. Şahit yok, ispat yok. Başka komşunun 10 tane koyununu, diğer bir komşunun 10 tane koçunu ve 10 tane de danasını çaldılar. Güvenlik kamerasını taktırdıktan sonra artık hırsızlık diye bir olay kalmadı. Güvenlik kamerası takmadan önce 2 yıl içerisinde 6 hırsızlık olayı yaşadık. Kamera taktıktan sonra da böyle bir olay yaşamadık. Kameralarımız 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapıyor. 1 aylık kayıtlar burada saklanıyor. Bu yüzden hiçbir kimse hırsızlığa cesaret edemiyor. İzleme merkezimiz ise köy muhtarlığı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Köyde hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlemKöyde hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlemKöyde hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlemKöyde hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlem

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