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Köyde imece usulü konserve yapımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:46 | Son Güncelleme

MUŞ'un Üçdere köyünde yaşayan kadınlar, yetiştirdikleri organik biber, patlıcan ve domatesleri imece usulüyle odun ateşinde, saatlerce kazanda kaynatıp, konserve yapıyor.  Üçdere köyündeki kadınlar, bahçelerinde yetiştirdikleri organik biber, domates ve patlıcan gibi sebzelerden hasat sonrası pazar değeri olanları satarak, gelir elde ediyor.

Köyde imece usulü konserve yapımı

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'un Üçdere köyünde yaşayan kadınlar, yetiştirdikleri organik biber, patlıcan ve domatesleri imece usulüyle odun ateşinde, saatlerce kazanda kaynatıp, konserve yapıyor.
Üçdere köyündeki kadınlar, bahçelerinde yetiştirdikleri organik biber, domates ve patlıcan gibi sebzelerden hasat sonrası pazar değeri olanları satarak, gelir elde ediyor. Kalan sebzeler ise kışlık ihtiyaç için ayrılıyor. Nüfusun kalabalık olduğu köyde, kadınlar bir araya gelerek, imece usulü konserve yapıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarının teknik bilgilerinden yararlanan kadınlar, kışlık yiyeceklerini hazır hale getiriyor.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü'nde ev ekonomisti olarak görev yapan Kadriye Manap, kadın çiftçilerle beraber olduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz domates, biber, patlıcan sebzelerini ektiler. Pazar değeri olanları sattılar. Geri kalanları ise aile ekonomisine katkıda bulunmak için konserve yapıyorlar. Her gıdayı mevsiminde yemek sağlıklı o yüzden yaz sebzesini gıdaların muhafazası yöntemi ile kışa hazırlık için konserve yapan çiftçiler kışın tüketecekler. Aileler kalabalık olması nedeniyle ev başına 100 kavanoza yakın konserve yapacak. Sağlıklı, hijyen ve kurallara uygun bir şekilde biz de onlara teknik bilgi vermek üzere buradayız" diye konuştu.

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Köyde imece usulü konserve yapımıKöyde imece usulü konserve yapımı

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