Köyde kar maskesiyle gasp iddiası

Tokat'ta köyde kar maskesi kullanarak bir kişinin parasını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Merkeze bağlı Alan köyünde oturan 62 yaşındaki A.Y, jandarmaya yaptığı başvuruda, evinin önünde hayvanlarıyla ilgilenirken kar maskeli 2 kişinin silah doğrultarak kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

Direnmesi üzerine şüphelilerin kabzayla vurarak kendisini bayılttığını anlatan A.Y, zanlıların 8 bin 75 lira ile 2 av tüfeğini, tabancasını ve gümüş işlemeli kılıcını çaldığını iddia etti.

A.Y'nin başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüpheliler M.E.D. (21) ve C.B'yi (21) gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 12 bin lira, 3 av tüfeği, tabanca, 117 av tüfeği fişeği, 9 mermi, 2 kar maskesi, eldiven, el projektörü, çakı ve 3 kol saati ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

