HABER

Köyde mahsur kalan hasta, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 08:42 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası Fidasiye Bekol (63), 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Köyde mahsur kalan hasta, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası Fidasiye Bekol (63), 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.
Erbaa ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Engelli köyünde oturan kalp hastası Fidasiye Bekol, dün saat 17.00 sıralarında rahatsızlandı. Bekol'un yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanınca, ekipler köye ulaşamadı. Bunun üzerine İlçe Özel idare'den yardım istendi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yol açıldı. İlçe Özel İdare'ye ait kamyonete alınan Fidasiye Bekol, yolda vatandaşların da yardımıyla 112’ye ait paletli ambulansa sevk edildi. Ancak yol, devam eden yağış nedeniyle yeniden kapandı. Özel İdare ekipleri dönüş yolunu da açarak yaşlı kadın 6 saat sonra Erbaa Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.
Bu arada il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle, trafik ekipleri, karayollarında TIR'ların geçişine izin vermedi. D-100 karayolu ve Tokat Sivas Karayolu arasında bekletilen TIR'ların şoförlerine AFAD ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı.

FOTOĞRAFLI

Köyde mahsur kalan hasta, 6 saatte hastaneye ulaştırıldıKöyde mahsur kalan hasta, 6 saatte hastaneye ulaştırıldıKöyde mahsur kalan hasta, 6 saatte hastaneye ulaştırıldıKöyde mahsur kalan hasta, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Dikkat! 31 Mart günü bu listedekileri yapmak yasakDikkat! 31 Mart günü bu listedekileri yapmak yasak
Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! Gözaltına alınıyorlarÇok sayıda ilde düğmeye basıldı! Gözaltına alınıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis, meslektaşına silah çeken 'cinayet şüphelisini' öldürdü

Polis, meslektaşına silah çeken 'cinayet şüphelisini' öldürdü

Fatih Portakal sosyal medyadan paylaştı: Fena sonuç değil!

Fatih Portakal: Fena sonuç değil!

Ceren Damar cinayeti - Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisine darp: Okul yönetimi suçlamalar için ne diyor?

Üniversitede araştırma görevlisine darp!

31 Mart 2019 seçim yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı

Dikkat! 31 Mart günü bu listedekileri yapmak yasak

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! 34 gözaltı kararı

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! Gözaltına alınıyorlar

Davullu klarnetli kar keyfi! Soğuk havaya aldırmadan böyle eğlendiler

Davullu klarnetli kar keyfi! Kardan adam halay başı olursa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.