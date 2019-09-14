Köyde oturdukları için okula gidemiyorlar

İzmir'in Menemen ilçesindeki bazı kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler, taşımalı eğitim sisteminde değişikliğe gidilmesi nedeniyle bu yıl okula başlayamadı. Büyükşehirde olmasına rağmen toplu ulaşımı olmayan mahalle statüsündeki köylerde ikamet eden öğrenciler, ücretsiz verilen servis hizmetinin kaldırılmasıyla mağdur oldu. Çocuklarını okula gönderemeyen veliler çaresizken, öğrenciler de okuldan uzak kaldıkları saatleri parkta oyun oynayarak geçiriyor.

İzmir'e 35 kilometre uzaklıktaki Menemen'in bazı kırsal mahallelerinde, öğrenciler ulaşım imkanı olmadığı için okula gidemiyor. Büyükşehir yasasına göre mahalle statüsüne geçirilen Menemen'in Alaniçi, Beyköy ve Çaltı köylerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım hizmeti bulunmadığını söyleyen Çaltı Mahallesi Muhtarı Kamil Eser, Emiralem Şehit Barış Demir İlkokulu ve Emiralem Atatürk Ortaokulu'nda okuyan 18 öğrencinin bu yıl okula gidemediğini söyledi. Köylerinde bu yıla kadar taşımalı eğitim sisteminin uygulandığını belirten Eser, Köyümüze öğrenciler için her gün servis geliyordu. Bu sene kaldırıldı. Bir köye minibüs çalışıyorsa o köye servis veremeyiz dediler. Bu sorun bizim gibi Beyköy ve Alaniçi'ni de kapsıyor. 3 köye günde 4 kez, 15 kişilik tek bir minibüs çalışıyor. Bu 3 köyde yaklaşık 40 tane öğrenci var. Bu minibüse nasıl sığacaklar dedi.

'SINIFLAR BOŞ KALDI'

Çaltı'da yaşayan velilerden Hatice Ayan da, Emiralem'den geçen minibüsün yolcuları halde bıraktığını okulun önüne kadar gitmediğini belirterek, Üstelik dolmuşlarda emniyet kemeri yok. Çocuklarımız için hiç güvenli değil. Mahallemizde 18 çocuk var koltuk sayısı ise 15. Yolcu da alınınca çocuklar ayakta kalır. Okula gidip müdürle görüştüm. Onlar da çaresiz. Milli Eğitim bizi belediyeye yönlendiriyor ama sorun çözülmüyor. Kaç senedir gelen servis şimdi niye gelmiyor diye konuştu. Oğlu Yaşar Efe'yi 1 haftadır okula götüremediğini anlatan Kader Çetiner ise, Menemen Belediyesi'nin kendilerinden 1 hafta süre istediğini söyleyerek, Bize 'önce kendiniz idare edin sonra servis koyacağız' dediler. Geçici bir süre kendimiz götürmeye razıydık ama daha sonra maliyet nedeniyle bundan da vazgeçildiğini öğrendik. Alaniçi ve Beyköy'de de servis yok oradaki çocuklar da okula gidemiyor. Yani sınıflar boş kaldı. Geçen sene serviste kemerleri takılıyordu, kapıya kadar götürülüyordu çocuklar. Aklımız onlarda kalmıyordu dedi. Dolmuşun günde 4 kez köylerine geldiğini anlatan Çetiner, tüm yolcuların sıkışık ortamda seyahat ettiğini söyleyerek, Oğlum hiperaktif. Dolmuşa binmesi zaten tehlikeli. Üstelik aynı dolmuşa büyükler de binecek. Gidemedikleri için okulda yok yazılıyorlar. Oğlum ağlıyor, okula gitmek istiyor dedi. 12, 9 ve 4 yaşlarında 3 kız çocuğu olduğunu belirten Nurcan Karakurt ise şunları söyledi

Kızlarım okula gidemiyor. Evde oturan kızları evlendirelim mi, eski usüle geri mi dönelim Biz okumadık, evlendik. Onlar da mı öyle olsun

'OKULA GİTMEK İSTİYORUZ'

Okula gidemedikleri için sokakta vakit geçirdiklerini dile getiren öğrenciler de okul sıralarına oturacakları günü dört gözle bekliyor. Gülsüm Kuştur, Köyümüze servis gelmiyor. Geçen yıl geliyordu. Okula gitmek istiyoruz. Eğitimimiz engelleniyor. Biz gitmiyor değiliz, gidemiyoruz. Matematik öğretmenimi çok özledim. Ödevler veriliyor ama biz geri kalıyoruz diye konuştu. 6'ncı sınıf öğrencisi Şerif Ahmet (11) ise, Kardeşim de var ikimiz de evdeyiz. Bütün çocuklar mağdur. Arkadaşlarla parkta, sokakta oynuyoruz. Canımız sıkılıyor. Okula gitmek istiyoruz. Yaz tatili çabuk geçti ama bu bir hafta geçmedi dedi. Safire Ayan (11) ise şöyle konuştu Okulumu çok özledim. Kazanacağım bir takdirdame var. Ağabeyimin bana alacağı hediyeyi istiyorum. Arkadaşlarımı geçen gün gördüm. Sınıfımız yenilenmiş. Yeni öğrenciler katılmış onlarla tanışmak istiyorum.

'HERKES BU SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYOR'

Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz de yönetmeliğe göre toplu taşıma olan yerlerden öğrenci taşıyamadıklarını belirterek, Bu köylere ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi veya şoförler odasının toplu taşıması olduğu için taşımalı sistemin dışında bırakıldı. Çünkü o köylere giden otobüs veya dolmuş var. Bu hatlar düzenli olarak çalışıyor. Bu nedenle biz yönetmeliğe göre taşıyamıyoruz. Şu anda herkes bu sorunu çözmeye çalışıyor. Kaymakamın, bizim ve belediyenin çözüm konusunda yoğun gayretleri var. İnşallah kısa sürede çözülecek dedi.

