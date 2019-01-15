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Köyde rahatsızlanan Eymen bebek için seferberlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:26 | Son Güncelleme

SİİRT'in Şirvan ilçesinde köyde rahatsızlanan 1 yaşındaki Eymen bebek, İl Özel İdare ekiplerinin kardan kapanan yolu açmasının ardından, sağlık görevlilerince hastaneye ulaştırıldı.

Mehmet Yücel DURAK/ŞİRVAN (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Şirvan ilçesinde köyde rahatsızlanan 1 yaşındaki Eymen bebek, İl Özel İdare ekiplerinin kardan kapanan yolu açmasının ardından, sağlık görevlilerince hastaneye ulaştırıldı.

Şirvan'ın Yamaçlı köyünde rahatsızlanan Eylem bebeğin ailesi, 112 Acil'den yardım istedi. İhbarla köye gitmek için hareket eden sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, köy girişinde kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Haber verilmesiyle bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolu temizledi. Yolun açılmasıyla sağlık görevlileri köye ulaştı. Eymen bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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