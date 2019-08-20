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Köyde sarıkız örümceği alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 13:31 | Son Güncelleme

Ağrının Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Düzmeydan köyünde sarıkız örümceği alarmı verildi.

Köyde sarıkız örümceği alarmı

Ağrının Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Düzmeydan köyünde sarıkız örümceği alarmı verildi. Köyde birçok hanede bulunan sarıkız örümceği tedirginlik oluşturdu.
Son Günlerde, köy evlerinde bulunan sarıkız örümceği sayısında artış vatandaşları tedirgin ediyor.
Sarıkız, adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, bu nedenle et parçalarını kolayca koparabilen sarıkız örümcekleri, Köyde endişe yaşattı. Vatandaşlar, bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen, akrep bile avlayabilen örümceklerden korktuklarını söyleyerek önlem alınmasını istedi.
Köylüler, örümceklerin özellikle çocuklara zarar verebileceğini belirterek ilaçlama yapılmasını istedi.

Köyde sarıkız örümceği alarmı

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