HABER

'Köyde Survivor' yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:53 | Son Güncelleme

VAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca İlkokulu'nda, 'Köyde Survivor' yarışması düzenlendi.

Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca İlkokulu'nda, 'Köyde Survivor' yarışması düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın da katıldığı yarışmada, el arabasıyla tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonu ile 'Köyde Survivor' yarışması düzenlendi. İpekyolu ilçesindeki Ortanca İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen yarışmaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar da katıldı. İkilinin mücadelesinin ardından öğrenciler de kısyasıya mücadele etti. Yarışmanın el arabasıyla tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu. 'Köyde Survivor' yarışmasında dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Bakanlığımız 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etti. Biz de gönüllülük yılı kapsamında, zaman zaman çok farklı etkinlikler düzenleyip çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. 'Köyde Survivor' etkinliğinde arkadaşlarımız kendi imkânlarıyla tüm materyalleri doğal ortamdan hazırlayarak, parkur yaptı. Yarışmanın kurallarını İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar ile çocuklarımıza gösterdik. Daha sonra çocuklarımız gün boyu bu yarışmaya katılarak güzel bir gün geçirdi. Onların yüzündeki o mutluluk bizim için çok önemliydi. Bundan sonra en ücra köşemize kadar çocuklarımıza değişik faaliyetlerle ulaşacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Vodafone 41’inci İstanbul Maratonu’nda bağış rekoru kırıldıVodafone 41’inci İstanbul Maratonu’nda bağış rekoru kırıldı
İstanbul’da işyerlerine şok denetimİstanbul’da işyerlerine şok denetim
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Balon balığı zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Malatya'da evinin önünde semender gördü, hemen telefona sarıldı

Evinin önünde gördü, hemen telefona sarıldı

Son dakika: İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesiyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Saros Körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi

Su altında ilk kez görüntülendiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.