Köyde yangın paniği; 8 ev, 1 ahır ve 1 ambar yandı GÜNDÜZ

Dün saat 23.00 sıralarında Kargı ilçesi Çal köyünde Nuh Kaçmaz'a ait kerpiç ve ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı ev tamamen yandı. Alevler bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Çorum Kargı, Tosya ve Osmancık belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz, 3 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın 3 saatte kontrol altına alınabildi. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, 8 kerpiç ve ahşap ev, 1 ambar ile 1 ahır tamamen yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

Yangın sırasında kendini evden dışarı attığını anlatan Hüseyin Taşçı da "Yangın ilk çıktığında kendimizi dışarı attık. Evlerde her hangi bir can kaybı var mı onu öğrendik. Daha sonra herkesin dışarıda olduğunu fark ettik. Araçları, hayvanları kurtardık. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok" diye konuştu.

Çal Muhtarı Ali Ertaş, yangın sırasında evinde olduğunu belirterek, "Yangının olduğunu duydum, koşarak geldim. Komşularımız evdekileri çıkartmıştı. Biz de gelir gelmez müdahaleyi yaptık. İtfaiye ekipleri geldi, onlardamüdahale etti. Ama 8 evimiz yandı" dedi.

VALİ: GEREKEN YAPILACAK

Kargı ilçesine bağlı Çal köyünde çıkan yangın açıklamalarda bulunan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yangında 8 ev, 1 ahır ve 1 deponun tamamen yanarak kül olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yangın tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı. Köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Hasar tespit çalışmalarının ardından evi yanan vatandaşlarımıza gerekli incelemeler sonrası gerekenler yapılacaktır. Evleri yananlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."