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Köyde yaşayan gençlerden arazi aracıyla karda snowboard

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde gençler, Doğu Anadolu Bölgesi'nde uzun ve çetin geçen kış nedeniyle "beyaz esaretten" çıkarak, arazi aracıyla kayak yapmanın keyfini yaşadı - Karda snowboard yapan Bener Demirci: - "İlk başta el tutma çıtalarını ayarladık daha sonra ipi aracın arkasına bağladık. Deniz üzerinde sörf yapıyorlar ya ondan esinlenerek biz de kar üzerinde kayak yaptık"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla köylerdeki gençler sıra dışı etkinlikler yaparak, zaman geçiriyor.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde iki genç, Doğu Anadolu Bölgesi'nde uzun ve çetin geçen kış mevsiminde "beyaz esaretten" çıkarak, arazi aracıyla kayak yaptı.

Snowboard takımlarıyla karla kaplı tarlalara gelen gençler, arazi aracının arkasına uzun ip bağladı. Ardından tek ya da ikili biçimde aracın arkasından ipe tutunan gençler, deniz sörfünü andıran görüntülerle kayağın keyfini sıra dışı bir etkinlikle yaşadı.

Oldukça renkli görüntülerin oluştuğu kayak, izleyenleri gülümsetti.

- "Deniz sörfünden esinlenerek yaptık"

Karda snowboard yapan Bener Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil için geldikleri köylerinde sıra dışı bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Babasının yaşadığı köye her yıl geldiklerini ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Köyümüzde yeşillik çayırlık alan var. Bir de dört çeker arazi araç olunca kar üstünde snowboard yapmayı denedik. İlk başta el tutma çıtalarını ayarladık daha sonra ipi aracın arkasına bağladık. Deniz üzerinde sörf yapıyorlar ya ondan esinlenerek biz de kar üzerinde kayak yaptık." dedi.

Demirci, kar üzerinde eğlenceli anlar yaşadıklarını belirterek, ilk kez yapmalarına rağmen başarılı olduklarını kaydetti.

- "Bundan sonra her kış tatilinde yapacağız"

Bu sporu yapmak isteyenlerin zemini düz yerleri tercih etmesini tavsiye eden Demirci, "Burası çok güvenli bir alan. Böyle denizde kayarmış gibi güzel bir duygu yaşadık. Snowboard yapan herkese tavsiye ederim. Bundan sonra her kış tatilinde bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gökdeniz Özcan da ilk defa kar üzerinde böyle bir etkinlik düzenlediklerini, çok heyecanlı ve keyifli anlar yaşadıklarını aktardı.

Araç sürücüsü Yener Demirci de arkadaşlarına kayak yaptırırken kendisinin de oldukça eğlendiğini belirtti.

Kar üzerinde hem aracının gücünü test ettiğini hem de aynalardan kayak yapanları izlediğini söyleyen Demirci, aynı heyecanı yaşamak isteyenlerin tüm güvenlik tedbirlerini almasını tavsiye etti.

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