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Köydeki 3 ev ve 3 ahır alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 12:18 | Son Güncelleme

ARDAHAN merkeze bağlı Bağdeşen köyünde 3 kardeşe ait 3 ev ve 3 ahır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Köydeki 3 ev ve 3 ahır alev alev yandı

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN merkeze bağlı Bağdeşen köyünde 3 kardeşe ait 3 ev ve 3 ahır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Bağdeşen köyünde yaşayan Muhammet, Ali ve İbrahim Bozkurt kardeşlere ait ev ve ahırlarda dün gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu üç ev ile evlere ahırlar alev alev yandı. Ev sahiplerinin ve köyün büyük bölümünün yaylada olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, yangına itfaiye ve köy halkı müdahale etti. Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen ev ve ahırlarda itfaiye soğutma çalışması yaptı.
Bozkurt kardeşler yanan evlerini görünce gözyaşlarına boğulurken, jandarma yangının neden çıktığını araştırıyor.

FOTOĞRAFLI

Köydeki 3 ev ve 3 ahır alev alev yandıKöydeki 3 ev ve 3 ahır alev alev yandıKöydeki 3 ev ve 3 ahır alev alev yandı

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