Köydeki besicilerin zorlu kış mesaisi

Besiciler, çeşme ve derelere de götürdükleri hayvanlarını, akşama kadar süren mesailerinin ardından yeniden ahıra getiriyor.

Hayvanlarını ahırdan çıkarıp, kar üzerinde bıraktıkları ot ve yemlerle besleyen vatandaşlar, öncesinde üzeri beyaz örtüyle kaplanan saman yığınlarını temizliyor. Daha sonra otları hayvanların bulunduğu açık alana taşıyan besiciler, zorlu şartlara rağmen işlerini severek yapıyor.

Son günlerde yoğun kar yağışının etkili olduğu, sıcaklığın gece sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü Kars'ın Arpaçay ilçesi Kuyucuk köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan vatandaşlar, zorlu mesailerine erken saatlerde başlıyor.

Havaların çok soğuk olduğunu dile getiren Aydın, "Çalışırken üşüyoruz. Başka gelirimiz yok, bu işi yapmak zorundayız." diye konuştu.

Besicinin eşi Sevim Aydın ise soğuk havalarda hayvancılığın zor olduğunu vurgulayarak, "Eşim dışarıda koyunları beklerken, üşümesin diye ona çay yapıyorum, yardım ediyorum. Birlikte çalışarak zorlukları azaltmaya çalışıyoruz." dedi.

Himmet Balcı da kar yağışına aldırmadan çalıştıklarını anlatarak, "Kar yağdığında hayvanları beslemek zor oluyor. Eşim de bana yardım ediyor, yemeklerimi yapıyor, inekleri suya götürüyor. Birbirimize destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

