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Köydeki besicilerin zorlu kış mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 13:42 | Son Güncelleme

Yaklaşık 6 ay beyaz örtüyle kaplanan Kars'ta geçimini besicilikle sağlayan vatandaşlar, soğuk hava ve kar nedeniyle hayvanlarına zor şartlarda bakıyor - Besicilerden Hikmet Aydın: - "Hayvanların yolunu açıp onları çeşmeye, suya götürüyoruz. Yıllardır aynı şekilde zorlu işimizi yapmaya devam ediyoruz"

Kars'ta geçimini besicilikle sağlayan vatandaşlar, yaklaşık 6 ay karla kaplı kentte, hayvanlarının bakımını zor şartlar altında yapıyor.

Son günlerde yoğun kar yağışının etkili olduğu, sıcaklığın gece sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü Kars'ın Arpaçay ilçesi Kuyucuk köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan vatandaşlar, zorlu mesailerine erken saatlerde başlıyor.

Hayvanlarını ahırdan çıkarıp, kar üzerinde bıraktıkları ot ve yemlerle besleyen vatandaşlar, öncesinde üzeri beyaz örtüyle kaplanan saman yığınlarını temizliyor. Daha sonra otları hayvanların bulunduğu açık alana taşıyan besiciler, zorlu şartlara rağmen işlerini severek yapıyor.

Besiciler, çeşme ve derelere de götürdükleri hayvanlarını, akşama kadar süren mesailerinin ardından yeniden ahıra getiriyor.

Besicilerden Hikmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay kar altında yaşadıklarını belirterek, "Kar yağınca hayvanların yolunu açıyoruz, çeşmeye, suya götürüyoruz. Onlara yem veriyoruz. Yıllardır aynı şekilde zorlu işimizi yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Havaların çok soğuk olduğunu dile getiren Aydın, "Çalışırken üşüyoruz. Başka gelirimiz yok, bu işi yapmak zorundayız." diye konuştu.

Besicinin eşi Sevim Aydın ise soğuk havalarda hayvancılığın zor olduğunu vurgulayarak, "Eşim dışarıda koyunları beklerken, üşümesin diye ona çay yapıyorum, yardım ediyorum. Birlikte çalışarak zorlukları azaltmaya çalışıyoruz." dedi.

Himmet Balcı da kar yağışına aldırmadan çalıştıklarını anlatarak, "Kar yağdığında hayvanları beslemek zor oluyor. Eşim de bana yardım ediyor, yemeklerimi yapıyor, inekleri suya götürüyor. Birbirimize destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hayvancılık Kars kış soğuk

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