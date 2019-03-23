Köydeki cinayette katil komşu çıktı (2)

TUTUKLANDI Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde, komşusu Cevat Ü.'nün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Mehmet İ., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
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TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde, komşusu Cevat Ü.'nün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Mehmet İ., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
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