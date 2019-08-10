Köydeki çocukların bayram hediyesi sevinci

Kars'ta "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla oyuncak toplayıp köy çocuklarına dağıtan bir grup gönüllü, bu defa çocuklara bayramlık dağıttı.

Kentte yaklaşık bir yıl önce "Bir oyuncak da sen ver" adıyla sosyal medya hesabı açan Taner Güneş ve gönüllü arkadaşları, çocuklara oyuncak toplamak için sosyal sorumluluk çalışması başlattı.

Daha önce gittikleri köylerde çocukları oyuncaklarla sevindiren grup, bu defa Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara ayakkabı hediye etti.

Yeni ayakkabılarına kavuştukları için mutlu olan çocuklar hediyeleri getiren gruba teşekkür etti.

Digor ilçesine bağlı Hasancan köyündeki çocuklarla bir araya gelen Taner Güneş ve gönüllüler, burada onlarla oyunlar oynadı. Çocuklar, yeni ayakkabılarını giymenin keyif ve mutluluğunu yaşadı.

Proje yürütücüsü Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla çocukların yüzünü güldürmeye devam ettiklerini söyledi.

Kampanyaya destek olan herkese teşekkür eden Güneş, "Bir oyuncak da sen ver" gönüllülerinin gönderdiği bayramlıkları bugün dağıtıyoruz. Minik kardeşlerimiz bayrama küçük de olsa, bir ayakkabı da olsa armağanlarıyla katılıyorlar. Duyarlı ve destek olan bütün takipçilerimize sonsuz minnettarız. İyi ki varlar, iyi ki varsınız. Çocuk gülerse dünya güler, oyuncaksız çocuk kalmasın." dedi.