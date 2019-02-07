CÜNEYT ÇELİK - Ankara'da güzellik salonu işleten Eser Kansuva, Kars'ın Çakmak köyündeki Atatürk İlk ve Ortaokulundaki kütüphane için topladığı kitapları kendi elleriyle teslim etti. Kansuva okuldaki kız öğrencilerinin saçlarına da fön çekerek, mutluluklarını ikiye katladı. Kendisi de Çakmak köyünden olan ve yaşadığı Ankara'da "Bir çocuk okur, dünya değişir" sloganıyla kitap kampanyası başlatan Kansuva, en büyük desteği müşterilerinden gördü. Kampanyaya kitap bağışlayanlara ücretsiz fön çeken Kansuva, yaklaşık 6 bin kitap topladı. Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen Eser Kansuva ve eşi Sibel Kansuva toplanan kitapları ve beraberindeki hediyeleri Çakmak köyündeki okul kütüphanesine teslim etti. Çift, daha sonra kız öğrencilerinin saçlarını şekillendirdi. Çocuklar kütüphanelerinin kitaplarla dolmasının mutluluğunu yaşarken, kız öğrenciler aynı zamanda saçlarının ilk kez bir kuaför tarafından şekillendirilmesiyle sevindiler. Eser Kansuva, AA muhabirine kitap kampanyası hakkında bilgi verdi. Kitapları kendi elleriyle teslim ettiğini ve çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini aktaran Kansuva, "Müşterilerime bana kitap getiren herkese ücretsiz fön çekeceğim, bu kitaplarla Kars Çakmak köyü Atatürk İlkokuluna kütüphane kuracağım dedim. Birçok vatandaş, arkadaşlarım destek verdi." ifadelerini kullandı.

- "Minik prenseslerin saçlarını yapıyorum" Kansuva, okul kütüphanesine kitap getirdiklerini ve öğrencilerin de saçlarını yaptıklarını belirterek, "Bu proje kapsamında 6 bin kitap topladım, sağ olsun arkadaşlarım, müşterilerim çok destek oldular. Çeşitli hediyeler getirdik ve burada da minik prenseslerin saçlarını yapıyorum. Umarım hepsi çok beğenir. Güzel bir proje oldu. İnşallah güzel bir şekilde de devam edecek." diye konuştu. Bazı öğrencilerin ilk defa kuaförle tanıştığını ifade eden Kansuva, "Saçını yapacağım kızın ismi Nehir. Hiç kuaföre gitmemiş, daha önce saçlarını anne ve babası kesmiş. Kuaför olarak ilk defa saçlarını ben keseceğim. Bu beni çok onurlandırdı, çok da mutlu oldum. Ben aslen buralıyım ama hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Böyle güzel bir proje için gelmekte ayrıca beni çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu. Kansuva şunları kaydetti: "Kitapları Doğu Ekspresi ile getirdik, yaklaşık 30 koli kadar kitap getirdim. Doğu Ekspresini de herkese tavsiye ediyorum. Eğlenceli, keyifli anlar yaşadık, çok güzel arkadaşlıklar kurduk, yeni kişilerle tanıştık. Buradaki çocuklarla görüşme şansını bulduk, hepsi güzel meslekler seçecekler. Buradaki çocuklar büyüyüp okudukça ilerde güzel projelere imza atacaklardır. Bundan sonraki projelerde de destek verilirse sevinirim."