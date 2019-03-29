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Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuaför kursu öğrencileri, daha önce hiç kuaföre gitmeyen köy çocuklarının saçlarını kesti.Ustalık seviyesine gelen kursiyerler ilçedeki okulları dolaşıp gönüllülük esasına dayalı olarak kız öğrencilerinin saçını kesiyor, fön çekip model yapıyor.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuaför kursu öğrencileri, daha önce hiç kuaföre gitmeyen köy çocuklarının saçlarını kesti.
Ustalık seviyesine gelen kursiyerler ilçedeki okulları dolaşıp gönüllülük esasına dayalı olarak kız öğrencilerinin saçını kesiyor, fön çekip model yapıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yiğitbaşı, "Kuaför öğrencilerimizin uygulama alanında köy çocuklarını özellikle tercih ettik. Daha önceden hiç kuaför görmeyen minik çocuklarımız nihayetinde kuaför gördüler. Gerek kız, gerek erkek çocuklarının traşlarını yapacağız. Bu projemiz sayesinde öğrencilerimizin de deneyimlerini göreceğiz" dedi.
Usta Öğretici Mergül Esen, "Maksadımız kırsal kesimde hiç kuaför görmemiş minik kızlarımızı kuaförle buluşturmak. Kız çocuklarımızı kuaförle tanıştırıp saç gelişimi ve bakımı konusunda da bilgilendiriyoruz. Daha önce hiç kuaför görmeyen çocuklarımızın mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu" dedi.

Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu

Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu

Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu

Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu

Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu

Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu

Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu

Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu

Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu

Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu

Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu

Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu

Köydeki minik prenseslerin kuaför mutluluğu
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