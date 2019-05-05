HABER

Köydeki müzede Nuri Bilge Ceylan fotoğraf sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisi, Bayburt'ta Bayraktar köyündeki Baksı Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor - Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan: - "Sergiye büyük çapta izleyici talebi olacağı kanaatindeyim. Onun için bu sergi bizim açımızdan yeni bir hareket adımı diye değerlendirilebilir"

ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünde kurulan Baksı Müzesi'nde yeni sezonda ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Bayburtlu ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından 2010 yılında Bayraktar (Baksı) köyünde, Çoruh vadisine bakan bir tepenin üzerine kurulan müze, çağdaş ve geleneksel sanatları aynı çatı altında barındırıyor.

Atölyeleri sayesinde yöre insanına eğitim ve istihdam imkanı da sağlayan müze, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne ve aynı yıl TBMM Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Bulunduğu şehrin kültürel değerlerini önemseyerek sosyal erozyona karşı sorgulayan, yeni bir anlayışla müzecilik sınırlarına istihdam, kadın, çocuk, göç ve üretim gibi güçlü kavramları taşıyan Baksı Müzesi, bulunduğu coğrafyayı önemseyerek "gelenek-gelecek", "yerel-evrensel" gibi güçlü kavramlara dayanarak uluslararası kültür sanat alanındaki yerini giderek belirginleştiriyor.

Baksı Müzesi'nde ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisi, "Nuri Bilge Ceylan Baksı'da" adı altında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Ziyaretçilerin gezebildiği ancak açılış töreninin haziranda yapılması planlanan sergi, 1 Eylül'e kadar açık kalacak.

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baksı'yı öteki müzelerden ayıran özelliklerden birinin de yerel kaynaklara duyduğu ilgi ve gösterdiği özen olduğunu söyledi.

Koçan, Baksı Müzesi'nde her yıl sergilerin bu özenle gerçekleştirildiğini belirterek, "Onun için geçen yıl Alev Ebüziyya sergisinde bizim köylü kadınların yaptıkları da yer aldı. Bu sene de Nuri Bilge Ceylan sergisi yapmayı düşündük. Nuri Bilge Ceylan'ın Anadolu ile göçle, yalnızlıkla kurduğu üst üste zamansal etki yapan, bir zamana değil çok zamana ait sinema dili ve onun bir benzeri olan fotoğraf dilinin Baksı'ya, bizim bozkıra çok yakışacağını düşündük." dedi.

Serginin son derece etkili olacağını vurgulayan Koçan, serginin Baksı Müzesi'nin mimarisiyle de belli bir uyum içerisinde olduğuna dikkati çekti.

Koçan, Nuri Bilge Ceylan'ın uluslararası bir kimliğe sahip olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası basından bu sergiyi izlemek ve yayın yapma teklifleri alıyoruz. Hem bu yerelliği hem Anadolu öyküsünü anlatmayı bir sorun olarak gören ve onu çok üst düzeyde de anlatan birisini ağırlayacağız. Bunun da uluslararası boyutunu hesaba kattığımız andan itibaren bu serginin, Alev Ebüziyya ile başlayan uluslararası etkisi ve yolculuğu artarak devam edecek diye düşünüyorum. Serginin büyük çapta izleyici talebi olacağı kanaatindeyim. Onun için bu sergi bizim açımızdan yeni bir hareket adımı diye değerlendirilebilir."

- "Nuri Bilge Ceylan iklimi burada kuşatıcı bir etkiyle devam edecek"

Müzenin Şair Zihni alanındaki amfi tiyatroda Ceylan'ın filmlerini de göstermeyi planladıklarını anlatan Koçan, "Yazlık sinema gibi olacak, teknik çalışmaları şu günlerde yapıyoruz. Umut ediyorum ki onu da başarırsak eylüle kadar Nuri Bilge Ceylan iklimi burada kuşatıcı bir etkiyle devam edecek." diye konuştu.

Koçan, Nuri Bilge Ceylan'ın Baksı Müzesi'nde sergi açmasının sanat gündeminde belli bir yer oluşturacağına işaret ederek şöyle devam etti:

"Böylece sanat izleyicisi ve sanat meraklılarının Bayburt'la ilişki kurması sağlanacak. Bu tür daha gündem oluşturan sergiler hiç kuşku yok ki bilinirlik ve paylaşılabilirlik imkanlarını çoğaltıyor. Bu imkanları çok iyi bir biçimde kentin ve çevre illerin kullanması da lazım. Bundan Erzurum'da kendine düşen payı alıyor, Gümüşhane'de, Erzincan'da, Trabzon'da. Ben bu etkinliklerin sadece bu köye, bu şehre değil, çevreye tümüyle büyük bir katkısını olduğunu düşünüyorum."

Baksı'da eylül ayında Şakir Gökçebağ sergisi de açılacağını belirten Koçan, sergi döneminde geçen yıl çıkarttıkları "Bayburt Türküleri" adlı albümde yer alan eserlerin seslendirileceği konserler organize edileceğini aktardı.

Koçan, birçok büyük ilden Baksı Müzesi'ne özel turlar düzenlendiğini anımsatarak, bunun da bu topraklar için son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Tur programlarına Bayburt Kalesi, Aydıntepe Yeraltı Şehri gibi çeşitli yerlerin de dahil edilmesinin Bayburt'ta turizmin gelişmesi noktasında önemli olduğunu belirten Koçan, "Baksı bu anlamda güçlü bir etki. Bayburt'un sanatla anılıyor olması büyük bir şans." dedi.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
'Kemikleri değil rekorları kırın''Kemikleri değil rekorları kırın'
Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan Bayburt Nuri Bilge Ceylan fotoğraf sergisi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Son dakika Muğla'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Sancaktepe'deki berberde rehine krizi!

Berberde rehine krizi!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.