Köydeki müzede Nuri Bilge Ceylan fotoğraf sergisi açıldı

ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünde kurulan Baksı Müzesi'nde yeni sezonda ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Bayburtlu ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından 2010 yılında Bayraktar (Baksı) köyünde, Çoruh vadisine bakan bir tepenin üzerine kurulan müze, çağdaş ve geleneksel sanatları aynı çatı altında barındırıyor. Atölyeleri sayesinde yöre insanına eğitim ve istihdam imkanı da sağlayan müze, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne ve aynı yıl TBMM Onur Ödülü'ne layık görüldü. Bulunduğu şehrin kültürel değerlerini önemseyerek sosyal erozyona karşı sorgulayan, yeni bir anlayışla müzecilik sınırlarına istihdam, kadın, çocuk, göç ve üretim gibi güçlü kavramları taşıyan Baksı Müzesi, bulunduğu coğrafyayı önemseyerek "gelenek-gelecek", "yerel-evrensel" gibi güçlü kavramlara dayanarak uluslararası kültür sanat alanındaki yerini giderek belirginleştiriyor. Baksı Müzesi'nde ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisi, "Nuri Bilge Ceylan Baksı'da" adı altında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Ziyaretçilerin gezebildiği ancak açılış töreninin haziranda yapılması planlanan sergi, 1 Eylül'e kadar açık kalacak. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? 'Kemikleri değil rekorları kırın' Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baksı'yı öteki müzelerden ayıran özelliklerden birinin de yerel kaynaklara duyduğu ilgi ve gösterdiği özen olduğunu söyledi. Koçan, Baksı Müzesi'nde her yıl sergilerin bu özenle gerçekleştirildiğini belirterek, "Onun için geçen yıl Alev Ebüziyya sergisinde bizim köylü kadınların yaptıkları da yer aldı. Bu sene de Nuri Bilge Ceylan sergisi yapmayı düşündük. Nuri Bilge Ceylan'ın Anadolu ile göçle, yalnızlıkla kurduğu üst üste zamansal etki yapan, bir zamana değil çok zamana ait sinema dili ve onun bir benzeri olan fotoğraf dilinin Baksı'ya, bizim bozkıra çok yakışacağını düşündük." dedi. Serginin son derece etkili olacağını vurgulayan Koçan, serginin Baksı Müzesi'nin mimarisiyle de belli bir uyum içerisinde olduğuna dikkati çekti. Koçan, Nuri Bilge Ceylan'ın uluslararası bir kimliğe sahip olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: "Uluslararası basından bu sergiyi izlemek ve yayın yapma teklifleri alıyoruz. Hem bu yerelliği hem Anadolu öyküsünü anlatmayı bir sorun olarak gören ve onu çok üst düzeyde de anlatan birisini ağırlayacağız. Bunun da uluslararası boyutunu hesaba kattığımız andan itibaren bu serginin, Alev Ebüziyya ile başlayan uluslararası etkisi ve yolculuğu artarak devam edecek diye düşünüyorum. Serginin büyük çapta izleyici talebi olacağı kanaatindeyim. Onun için bu sergi bizim açımızdan yeni bir hareket adımı diye değerlendirilebilir."