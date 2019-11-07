Köydeki tespih atölyesinden Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR Çermik ilçesinde, hemofili hastalığı nedeniyle sürekli iş değiştirmek zorunda kalan İbrahim Koca (41), atölye kurarak tespih üretmeye başladı. Siparişlere yetişmeye çalışan Koca, Türkiye'nin dört bir yanına tamamı el işçiliği olan tespihlerini gönderiyor.

Çermik ilçesine bağlı kırsal Şeyhandede Mahallesi’nde yaşayan evli ve 6 çocuk babası İbrahim Koca, hemofili hastalığı nedeniyle sürekli iş değiştirmek zorunda kaldı. Arıcılıktan, demir işçiliğine kadar birçok zorlu işte çalışan Koca, hem ailesini geçindirecek hem de hastalığından kaynaklı risk taşımayacak iş arayışına geçti. Son olarak tespih üretmeye karar veren Koca, mahalle girişine atölyesini kurdu. Köylülerin atölye fikrini duyduğunda kendisiyle dalga geçmesine rağmen Koca, kimseye aldırmadan tespih yapımında kullanılan malzemeleri mahalleye getirtti. Bazı malzemeleri ise kendisi yapan Koca’nın, 100 TL’den başlayıp 4 bin TL’ye kadar satışını yaptığı tespihler kısa sürede ilgi gördü. Koca, çevre illerden dükkanına gelen müşterilerin yanında sosyal medya hesabı üzerinden aldığı siparişleri Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

'ÖMRÜM KÖYDE GEÇTİ'

Koca, ömrünün tamamının köyde geçtiğini ve başka bir yerde yaşamadığını ifade ederek, "Hemofili hastalığım var. O nedenle hem köyde çalışamaz durumdaydım hem de gurbete gidemez durumdaydım. Bu nedenle bazı arayışlar içerisine girdim. Kendi imkanlarımla kimseye muhtaç olmadan köyde nasıl geçimimizi sağlayabilirim diye düşündüm. Birkaç iş denedim. İlk başta tarımla uğraştım olmadı. 8 yıla kadar profesyonel arıcılık yaptım. Daha sonra nakil işi, demircilik, kaynakçılık işi yaptım. Sonra tekrar bir arayış içerisine girdim. Daha sabit, daha sağlam, daha düzgün iş derken birden tespih aklıma geldi. Köyde hiç kimsenin tespih yapma gibi bir durumu yok. Tespih yapımına başlayacağımı çevreme söyledim. Köyde eğer 200 nüfus varsa 199'u bana güldü. 'Köyde böyle bir şey olmaz' dediler ama ben 'Yapacağım' dedim. Çok uğraştım sonra makineleri toparladım. Kimisini Konya'dan aldım, kimisini Gaziantep'ten aldım, kimisini de kendi imkanlarımla yaptırdım. Mesela çamaşır makinesinin motorunda torna yaptırdım. Bütün bunları toparladıktan sonra tezgahın önüne oturdum. İkinci, üçüncü tespihten sonra öyle bir mesafe katettim ki çırakların iki senede öğrenebileceği işi 4’üncü tespihten sonra satışa başladım. Hiçbir usta gelmedi. Hiçbir usta bu düzeneği kurmadı. Hepsini kendi başıma kurdum, 5 senedir de tespih yapma işiyle uğraşıyorum" dedi.

‘TÜRKİYE’NİN HER YERİNE GÖNDERİYORUM’

Bir tespih yapımının ortalama bir gününü aldığını ve el emeği olduğu için bazen satmaya kıyamadığını belirten Koca, "Müşterilerim Çermik, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi gibi yakın yerlerden bizzat kendileri gelip alıyor. Sosyal medya üzerinden de satışı yapıyorum. Tespihi beğenenlere Türkiye'nin neresinde olursa olsun kargoya verip gönderiyoruz. Dicle Üniversitesi’nden profesörler geliyor buraya. Emniyet amirimiz, bölük komutanları gelip kendileri tespih aldı, ailelerine hediye gönderiyorlar. Köyde gider fazla olmadığı için aileme bakabiliyorum şu an kimseye muhtaç değilim Allah'a şükürler olsun. Tespihlerin 100 liradan başlayıp 4 bin liraya kadar sınırı olmayan bir fiyatı var. Sosyal medyada binlerce takipçim var. Seri bir üretim değil usta işi bunlar. Bir tespihi yapmam yaklaşık 1 günümü alıyor. Damla kehribarı var, çam ağacının milyonlarca yıl yer altında fosilleşmiş hali bundan bu tespihi çıkarmak ortalama bir günümü alıyor" diye konuştu.

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