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Köydeki yangına itfaiye ve TOMA’lar müdahale etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 21:44 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyün çevresinde bulunan balyaların alev alması sonucu çıkan ve köyü tehdit eden yangına itfaiye ekipleri ve TOMA’ların müdahale etti.Edinilen bilgeye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında 150 tırlık saman balyası alev aldı.

Köydeki yangına itfaiye ve TOMA’lar müdahale etti

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyün çevresinde bulunan balyaların alev alması sonucu çıkan ve köyü tehdit eden yangına itfaiye ekipleri ve TOMA’ların müdahale etti.
Edinilen bilgeye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında 150 tırlık saman balyası alev aldı. Köyü saran alevlere itfaiye ekipleri ile 2 TOMA müdahale etti. İtfaiye ve polis ekipleri, tüm köyün çevresini saran yangını vatandaşların can ve mallarına zarar gelmeden söndürmek için saatlerce mücadele etti. Alevler kontrol altına alınırken, yangında köyün çevresinde bulunan ağaçlar, ahır ve 150 tırlık saman balyası küle döndü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Köydeki yangına itfaiye ve TOMA’lar müdahale etti

Köydeki yangına itfaiye ve TOMA’lar müdahale etti

Köydeki yangına itfaiye ve TOMA’lar müdahale etti

Köydeki yangına itfaiye ve TOMA’lar müdahale etti

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