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Köydeki yangında 8 ev kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Mısmılağaç köyünde gece elektrik kontağından çıkan yangında, 8 ev kül oldu.

Köydeki yangında 8 ev kül oldu

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Mısmılağaç köyünde gece elektrik kontağından çıkan yangında, 8 ev kül oldu.
İskilip ilçesine bağlı Mısmılağaç köyünde, gece bir evde iddiaya göre, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler evi sararken, yangın kısa sürede yakındaki 7 eve daha sıçradı. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı yangında, 8 ev kül oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Köydeki yangında 8 ev kül olduKöydeki yangında 8 ev kül oldu

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