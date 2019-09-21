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Köydeki yangını söndürmek için dere suyunu bölgeye akıttılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 13:30 | Son Güncelleme

ERZURUM'a 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe Mahallesi'nde çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır yandı.

Köydeki yangını söndürmek için dere suyunu bölgeye akıttılar

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'a 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe Mahallesi'nde çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır yandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çabasına 100'e yakın köylü kovalarla su taşıyarak yardımcı olmaya çalıştı. Tarla suladıkları derenin akıntısını mahalle içine yönlendiren vatandaşların bu çabası yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını sağladı.
Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Yakutiye İlçesine bağlı Arıbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. 90 hane, 700 nüfusun yaşadığı köyde Metin Tosunoğlu'na ait evin damındaki otlar henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler Şakir ve Sırrı Tosunoğlu'nun evlerinin üzerindeki otlara da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, cami hoparlöründen köylüleri uyardı. Alevlerin sardığı alana gelen köylüler ellerinde kovalarla müdahale ederken, bir taraftan da tarla suladıkları derenin akıntısını bölgeye yönlendirdi. Dere suyunun evlere yakın yerden geçirilmesiyle vatandaşlar ellerindeki kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının köye yayılmasını önledi. Otların tutuşması sebebiyle yoğun dumanın çalışanları etkilememesi için pet şişelerde ayran dağıtıldı. Korkuyla yüksek bölgelere çıkan kadın ve çocuklar, yangına müdahaleyi izledi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların kontrol altına aldığı yangında 3 ev 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Arıbahçe Mahallesi Muhtarı Naci Balıkçıoğlu, yangının çıkış sebebinin belli olmadığını söyledi.

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Köydeki yangını söndürmek için dere suyunu bölgeye akıttılarKöydeki yangını söndürmek için dere suyunu bölgeye akıttılarKöydeki yangını söndürmek için dere suyunu bölgeye akıttılarKöydeki yangını söndürmek için dere suyunu bölgeye akıttılar

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