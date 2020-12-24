Köyden çıkmayan traktöre, İstanbul’dan trafik cezası

Denizli’nin Çivril ilçesinde ikamet eden yaşlı adamın traktörüne, hiç gitmediği halde İstanbul’dan trafik cezası yazıldı. İki sene boyunca cezanın silinmesi için itiraz eden yaşlı adam, cezanın başka aracın kazaya karışması sonucu yanlışlıkla kendi traktörünün plakasına yazıldığını iddia etti.

Çivril ilçesinde çiftçilikle uğraşan 83 yaşındaki Erdoğan Mutlu, 1982 yılında aldığı bahçe traktörünün vizesini yaptırmak için araç muayene yerine gitti. Burada çalışan personeller traktörünün üzerinde trafik cezası olduğu için vizesinin yapamayacaklarını söyledi. Yaşlı adam bunun üzerine vergi dairesine giderek traktörüne İstanbul’dan 59 TL trafik cezası kesildiğini öğrendi. Sonrasında Mutlu, traktörünü aldığı yılda beri ilçede bulunan bahçesinde başka hiçbir yere götürmediğini belirtti. Başka bir aracın kaza yapması üzerine yanlışlıkla kendi traktörünün plakası yazıldığını öğrenen Mutlu, hata yapıldığını fark ederek itirazda bulundu. İki sene boyunca yaptığı itirazdan henüz bir cevap gelmediğini iddia eden Mutlu, yapılan hatanın düzeltilmesini istiyor.