Köyden hiç çıkmamıştı! Traktörün iki farklı ilde trafik cezası yemesinin sebebi belli oldu

Elazığ’ın merkeze bağlı Muratçık köyünde yaşayan 53 yaşındaki İsmail Özel, köyünden dışarı çıkarmadığı traktörünün yediği cezaları görünce hayatının şokunu yaşadı. Akıllara durgunluk veren olayda gerçek ortaya çıktı. Yapılan çalışma sonucunda cezaların kesilme nedeni belli oldu. İşte detaylar...

ŞOKU ATLATINCA SOLUĞU ADLİYE BİNASINDA ALDI

E-devlet üzerinden gelen tebligatı açan Özel, traktörüyle köy sınırlarının dışına çıkmamasına rağmen Erzincan’dan bin 823 lira ve İstanbul Avrasya Tünelinden 3 ceza kesildiğini gördü. Durumun şokunu atlatan Özel, soluğu adliye binasında alarak suç duyurusunda bulundu. Şahsına ait traktörüyle köy sınırlarının dışına çıkmadığını ifade eden İsmail Özel, bir hafta içerisinde traktör ile İstanbul’a gitmesinin imkansız olduğunu ve cezalar karşısında şaşırdığını söyledi.

SEBEBİ BELLİ OLDU: GEÇİŞLER YABANCI UYRUKLU BİR BİNEK OTOMOBİLDEN YAPILMIŞ

Haberin yapılması üzerine harekete geçen ekipler, cezanın kesildiği plakanın geçişi ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde geçişin, yabancı uyruklu bir binek otomobilden yapıldığı belirlendi. Cezanın, yabancı uyruklu plaka ile Özel’in traktörünün plakasının bire bir aynı olması nedeni ile kesildiği öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Özel’in 15 Eylül 2022 tarihindeki başvurusuna istinaden yapılan incelemeler doğrultusunda Avrasya Tünelinden geçen binek aracın, İsmail Özel’e ait olan ve HGS sistemine kayıtlı traktörün plakası ile aynı dizilime sahip olan yabancı plakalı bir araç olduğunun tespit edildiği, Avrasya Tüneli’nden yapılan 3 geçişe ait borcun, Özel’e ait olan aracın HGS etiketi ve plakasıyla ilişiğinin kesilerek tahsilatın yapılmaması yönünde başvuru yapılan aynı günde işlem başlatıldığı ve plaka sahibine bilgi verildiği kaydedildi. (İHA)





