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Köyden kız kaçıran 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 18:26 | Son Güncelleme

NİĞDE'de 17 yaşındaki genç kızı, zorla otomobile bindirip kaçıran 3 kişi jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Köyden kız kaçıran 3 şüpheli tutuklandı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE'de 17 yaşındaki genç kızı, zorla otomobile bindirip kaçıran 3 kişi jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Genç kızı evlenmek için kaçıran şüpheli ile 2 arkadaşı tutuklandı.
Çiftlik İlçesine bağlı Murtaza köyünde 17 yaşındaki S.Ü. köy içerisinde İ.Ü.,C.Ü. ve B.U. tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. Ailesinin şikayeti üzerine jandarma aracı takibe aldı. Ekipler kısa süre içerisinde şüphelileri merkeze bağlı Elmalı köyü yakınlarında boş bir arazide araç içerisinde yakaladı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, genç kız da ailesine teslim edildi. Şüphelilerden İ.Ü., genç kızı evlenmek için kaçırdığını itiraf etti. 3 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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