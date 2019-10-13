Köye adını veren göl kurudu

Sivas Merkeze bağlı Bingöl köyüne adını veren Bingöl gölü tamamen kurudu.

Sivas Merkeze uzaklığı 12 kilometre olan Bingöl köyündeki, köye adını veren Bingöl Gölü tamamen kurudu. Yaklaşık 575 dönüm gölün kuraklık nedeniyle kuruduğu tahmin ediliyor. Kuruyan göl flamingo olmak üzere birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyordu. Gölün kurumasıyla göl çevresindeki canlı yaşamı da sona erdi. Havadan da görüntülenen gölden geriye kalan göl tabanında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Bingöl Köyü Muhtarı Gazi Yalçın, köyün adının bu gölden geldiğini ifade ederek, "Burada Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde kayıtlı birçok kuş türümüz var. Bingöl köyü de adını Bingöl gölünden aldığından dolayı burada İlkbahar aylarında bilmediğimiz çok çeşit kuş türü vardı. Flamingo dahil gelip burada konaklıyordu. Tespitleri var fotoğrafları çekilmiş. Şuanda hiç bir şey kalmadı" dedi.

"Tekrardan doğaya kazandırılmasını istiyoruz"

Yalçın, gölün tekrardan doğaya kazandırılmasını istediklerini belirtip, "Burası 575 dönüm bir alan. Orman Müdürlüğümden hocalarımız geldi. Tespitini yapıyorlar. Burayı tekrardan doğaya kazandırmak istiyoruz. Köy bile adını gölden alıyor. Şu anda Bingöl köyü diyoruz ama hiçbir gölden geriye bir şey kalmadı, her taraf kuru. Biz bunu ilgili makamlara dilekçelerle müracaatta bulunduk. Kuş türlerinden olsun, göçmen kuşların bil hassa bir hafta 10 gün konaklayıp geçtikleri hat olarak burası tescillidir. Biz buranın tekrardan doğaya kazandırılmasını istiyoruz. Şehre yakın bir yer, vatandaşlar buraya pikniğe geliyorlardı. Kuşları izlemeye geliyorlardı. Üniversiteden inceleme yapmak için geliyorlardı. Kuş gözlemciliği de oluyordu. Şu anda gördüğünüz gibi bir damla suyumuz yoktur” şeklinde konuştu.