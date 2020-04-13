HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Köye adını vermişti! Kayıp göl geri döndü

Köye adını vermişti! Kayıp göl geri döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2020 11:02 | Son Güncelleme

Sivas'taki Bingöl Gölü geçtiğimiz yaz tamamen kurumuştu. Köye ismini veren göl, bu yıl yeniden su tuttu. Eski ihtişamına kavuşan göl, Bingöl Köyü sakinlerinin büyük sevinç yaşamasına neden oldu.

Sivas Merkeze uzaklığı 12 kilometre olan Bingöl köyünde bulunan ve geçtiğimiz yaz aylarında kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu. Bu yıl yoğun kar yağış Sivas’ta eriyen kar suları ile beslenen yer altı suları, zeminden kaynayan gölü doldurdu.

GÖÇMEN KUŞLARIN UĞRAK YERİ OLDU

Geçtiğimiz yıl çöle dönen göl eski görüntüsüne kavuştu. Normalden fazla su toplayan gölde enerji nakil hatları sular altında kaldı. Göçmen kuşların uğrak yeri olan ve yaklaşık 575 dönümlük göl havadan da görüntülendi.

koy

'İLK DEFA BÖYLE OLDU'

Köy sakini Fikri Çiçek, ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde su tuttuğunu belirterek şunları söyledi:

koy2

“Bu sene kışın ve yağmurların bol gitmesinden dolayı göl doldu. Yazın tamamen kurumuştu. Kuruma sebebi de, bu gölün bir geliri olmadığı için tamamıyla kar ve yağmur suları ile dolar. Yazın eğer kurak geçerse tamamıyla buharlaşır uçar gider. Ama bu göle devlet büyüklerimiz tarafından bir gelir olursa, bir dere yatağını bağlarlarsa bu göl devamlı bu şekilde, böyle kalır. Göçmen kuşlarımız da yaz kış burada kalır.” (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
Koronavirüs sürecinde dişimiz ağrırsa ne yapmalıyız?Koronavirüs sürecinde dişimiz ağrırsa ne yapmalıyız?
Trump: Herkes işinin başına dönmeliTrump: Herkes işinin başına dönmeli
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl köy göl

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diş ağrısı yaşayanlar koronavirüs sürecinde ne yapmalı?

Koronavirüs sürecinde dişimiz ağrırsa ne yapmalıyız?

Taksim'de yasak sonrası gülümseten anlar! Tom Jerry çizgi film gerçek oldu

Yasak sonrası gülümseten anlar! O çizgi film gerçek oldu

Ses sistemi kurup balkonda bilgi yarışması yaptılar!

Balkondan balkona bilgi yarışması

Sosyal mesafeli "şırdan" kuyruğu

Onları korona bile durduramadı!

Sokağa çıkma yasağını en çok o ilçede deldiler!

İşte en çok ceza kesilen ilçe!

Koronavirüs korkusu ölümüne neden oldu! Sürekli temizlik yapınca...

Koronavirüs korkusu ölümüne neden oldu! Sürekli temizlik yapınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.