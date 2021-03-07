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Köye alınmayınca jandarma noktasında cenaze namazı kıldılar

07.03.2021 19:06 | Son Güncelleme:
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Köye alınmayınca jandarma noktasında cenaze namazı kıldılar

Bartın’ın Ulus ilçesinde, mutasyonlu virüs nedeniyle karantinanın uygulandığı Akörensöküler köyünde hayatını kaybeden Behice Özsoy’un İstanbul’dan gelen çocukları köye alınmadı. Cenaze, jandarma kontrol noktasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ulus ilçesine bağlı 3 köy mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı. Bu köylerden biri olan Akörensöküler Köyü İnebey Mahallesi’nde Behice Özsoy yaşlılığa bağlı hastalıklarından dolayı evinde yaşamını yitirdi.

ÇOCUKLARININ KÖYE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Ölüm haberini alan Özsoy’un İstanbul’da yaşayan çocukları köye geldi. Jandarma ekipleri, köyün karantinada olması nedeniyle Behice Özsoy’un çocuklarının köye girişine izin vermedi.

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Bunun üzerine kamyonetin kasasına konulan Behice Özsoy’un tabutu jandarma kontrol noktasına getirildi. Cenaze, burada köyün imamı eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

(DHA)

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