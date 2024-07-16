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  4. Köye dadanan 'canavarı' yakaladı, torbanın içine koydu! Samsun'da o hayvanı görenler afalladı

Köye dadanan 'canavarı' yakaladı, torbanın içine koydu! Samsun'da o hayvanı görenler afalladı

16.07.2024 09:16
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Samsun'da iddiaya göre köye 'canavar' dadandı, hayvanları telef etmeye başladı. Paniğe kapılan bir köylü o 'canavarı' yakaladı. Anlattıklarıyla herkesin ödünü koparan köylünün 'vahşi, yırtıcı' dediği hayvanı görenler afalladı.

Köye dadanan 'canavarı' yakaladı, torbanın içine koydu! Samsun'da o hayvanı görenler afalladı

Samsun Salı pazarına bağlı köye iddiaya göre bir canavar dadanmış, köydeki tavukları yemeye başlamıştı. Ali İhsan Ay "Bu böyle olmaz" dedi, o canavarı yakalamak için ant içti.

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"BEN İLK KEZ GÖRDÜM, GÖRENLER DE ANLAYAMIYOR"

Show TV'de yer alan haberde; vatandaş tuttuğu torbayla anlatmaya başladı, dinleyenlerin bir yandan ödü koptu bir yandan da o canavar herkesi meraklandırdı:

"Canavarı yakaladım. Canavarın canlı şahidi burada. Hayvan çok vahşi, yırtıcı, acayip bir hayvan. Kuyruğu uzun, çok büyük dişleri var. Yırtıcı bir tipi var. Çuvalın içine zor şey ettim. Belimde kayışla beraber tuttum, bağladım. Eve gittim, çuvala koydum. Çuvalda muhafaza etmek istiyorum. Böyle bir hayvanı hayatımda ilk kez gördüm. Görenler de ne olduğunu anlayamıyor."

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BİRAZCIK ABARTMIŞ

Ama torbayı açıp gösterdiğinde biraz abarttığı anlaşıldı. Herkes koca bir canavar beklerken içinden yavru bir sansar çıktı.

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"HEDİYE EDEBİLİRİM"

"Burada bir hayvanı tutmuş yiyordu, hayvanın elinden zor aldım." diyen vatandaş, "Bunu almak isteyen varsa hediye edebilirim." dedi.

Ekran görüntüsü 2024-07-16 085244Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun köy sansar
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