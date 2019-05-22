Köye dadanan hırsızlar büyükbaş hayvanları çalıp kayıplara karıştı

Batman merkeze bağlı Zorköy’e dadanan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 3 büyükbaş hayvanı çalıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre hırsızlık olayı önceki akşam saatlerinde meydana geldi. İftar saatine yakın kimliği belirsiz kişi ya da kişiler köy içinde bulunan bir ahırdaki 3 büyükbaş hayvanı çalıp kayıplara karıştı. Hayvanlarının çalındığını sonradan fark eden hayvan sahibi İ.B., jandarmaya haber verdi. Köye gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

