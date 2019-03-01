Köye dönüşler için tek başına mücadele ediyor

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Gürcistan vatandaşı Lekso Çarkviani, ülkesinde son yıllarda boşalan köylerin popülaritesini artırmak için tek başına mücadele ettiğini belirterek, "Amacım, boşaltılmış köylerin yeniden insanlarla dolması ve köydeki yaşamın popülaritesini artırmak." dedi.

Çarkviani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyü ve köy hayatını çok sevdiğini belirterek, son yıllarda ülkede köylerin hızla boşaldığını ve bunları görünce üzüldüğünü söyledi.

Şehirden köye göçü hızlandırmak için kendi çapında bir şeyler yapmaya çalıştığını aktaran Çarkviani, yaklaşık bir yıldır büyük oranda boşalan köyleri dolaştığını vurgulayarak, "Amacım, boşaltılmış köylerin yeniden insanlarla dolması ve köydeki yaşamın popülaritesinin artırılması." diye konuştu.

Köylerin canlanmasını istediğini kaydeden Çarkviani, şöyle devam etti:

"Müsait olduğum zamanlar sabah erkenden kalkıp boşalan köylere gidiyorum. Evlerin ve bahçelerin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşıyorum. Ev sahibi ile satın almak isteyenleri buluşturuyorum. Evlerin satıldığını duyduğum zaman çok seviniyorum. Evlerin satılması köye dönüşlerin bir işareti. Geçen yıldan bu yana 26 ailenin köye dönmesini sağladım."