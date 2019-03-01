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Köye dönüşler için tek başına mücadele ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

Gürcistan'da boşalan köylere dönüşleri hızlandırmak için mücadele eden Lekso Çarkviani: - "Amacım, boşaltılmış köylerin yeniden insanlarla dolması ve köydeki yaşamın popülaritesini artırmak"

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Gürcistan vatandaşı Lekso Çarkviani, ülkesinde son yıllarda boşalan köylerin popülaritesini artırmak için tek başına mücadele ettiğini belirterek, "Amacım, boşaltılmış köylerin yeniden insanlarla dolması ve köydeki yaşamın popülaritesini artırmak." dedi.

Çarkviani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyü ve köy hayatını çok sevdiğini belirterek, son yıllarda ülkede köylerin hızla boşaldığını ve bunları görünce üzüldüğünü söyledi.

Şehirden köye göçü hızlandırmak için kendi çapında bir şeyler yapmaya çalıştığını aktaran Çarkviani, yaklaşık bir yıldır büyük oranda boşalan köyleri dolaştığını vurgulayarak, "Amacım, boşaltılmış köylerin yeniden insanlarla dolması ve köydeki yaşamın popülaritesinin artırılması." diye konuştu.

Köylerin canlanmasını istediğini kaydeden Çarkviani, şöyle devam etti:

"Müsait olduğum zamanlar sabah erkenden kalkıp boşalan köylere gidiyorum. Evlerin ve bahçelerin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşıyorum. Ev sahibi ile satın almak isteyenleri buluşturuyorum. Evlerin satıldığını duyduğum zaman çok seviniyorum. Evlerin satılması köye dönüşlerin bir işareti. Geçen yıldan bu yana 26 ailenin köye dönmesini sağladım."

Çarkviani, bölgedeki köylerde boş evleri araştırmak için bazen günde 150 ile 200 kilometre yol katettiğini ve bunu hiçbir karşılık beklemeden yaptığını anlattı.

İnsanlara yardım etmeyi çok sevdiğini dile getiren Çarkviani, köye dönüşlerin hızlanması için yeni projeler yapacağını aktardı.

Basında yer alan habere göre Gürcistan'da yaklaşık 4 bin 700 köy bulunuyor.

Ülkede tamamen terk edilmiş 250 köy bulunurken, 250'sinde ise 10 kişiden az kişi yaşıyor.

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