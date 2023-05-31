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Köye gelen nüfus memurunun o sözünden sonra... 'Gelenler hep merak ediyor' Soyadlarında dikkat çeken detay

31.05.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Cumhuriyet köyünde yaşayan köy imamı ve öğretmenlerin dışındakilerin tamamının soyadı 'S' harfi ile başlıyor. Köy Muhtarı Akın Salik, 'Soyadı' kanunu döneminde nüfus memurunun sözü üzerine bu şekilde bir uygulama yapıldığını söyledi. 'Nüfus memuru olayı seriye bağlamış' diyen Salik, 'Köyümüze gelenler hep merak ediyor, biz de anlatıyoruz' şeklinde konuştu.

Köye gelen nüfus memurunun o sözünden sonra... 'Gelenler hep merak ediyor' Soyadlarında dikkat çeken detay

İlk adı 'Kamasor', ikinci adı, 'Yol Açan' şimdiki adı ise 'Cumhuriyet' olan merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan 230 hane, 900 nüfuslu köyde yaşayan 8 öğretmen ve 1 imamın dışında herkesin soyadı, 'S' harfi ile başlıyor.

"KÖYÜMÜZE GELENLER HEP MERAK EDİP SORUYOR"

Köyde 'S' harfi ile başlayan 24 farklı soyadı olduğunu söyleyen Cumhuriyet Köyü Muhtarı Akın Salik, "Soyadı kanunu döneminde köye gelen nüfus memuru, 'Siz hep akrabasınız. S ile başlayan soyadı düşünün ve karar verin' demiş. Bizimkiler de S harfi ile başlayan kelimeler türetmişler. Yani nüfus memuru olayı seriye bağlamış. Köyümüze gelenler de hep merak edip soruyor. Biz de anlatıyoruz" dedi.

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"NÜFUS MEMURU KOLAYLIK OLSUN DİYE BÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞ"

Soyadı kanununun yürürlüğe girdiği dönemde nüfus memurunun böyle bir kolaylığa gittiğini anlatan Ramazan Salik de, "Köyde görevli öğretmenler ve imam dışında herkesin soyadı 'S' ile başlıyor. Nüfus memuru kolaylık olsun diye böyle bir şey yapmış" diye konuştu.

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Köydeki 24 soyad ise şöyle:

"Salik, Samar, Saday, Salgar, Salam, Salır, Salur, Saçu, Sakın, Salamcı, Sambur, Samaraz, Sadi, Samburkan, Sancarbarlas, Saltan, Samancı, Salduz, Sadak, Sakar, Sabukazan, Sangu, Sakur, Sandayuk." (DHA)

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Kars soyadı köy soyadı kanunu

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