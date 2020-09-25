Köye gelen şehre dönmüyor! 'Daha güvende hissediyoruz'

Üsküdar’dan gelen Ali Acar, "Üsküdar’dan yazları köye gelirdim. Bu yıl kışı da köyümüzde geçireceğiz. Şehir Merkezinde korona virüs var, sokağa çıkamayız. Burada en azından evin önünde bahçeyle uğraşarak bir şeyler yaparız" dedi.

Tüm dünyayı etkileyen korana virüs salgını Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ederken, İstanbul'da şehir merkezinde oturan bazı kişiler daha güvenli olduğu gerekçesiyle kentteki köylerine gitmişlerdi. Korona virüs nedeniyle şehir merkezine dönmek istemediklerini belirten vatandaşlar bu kışı köylerinde geçirecek. Vatandaşların evlerine dönmek istemedikleri köy drone ile havadan görüntülendi.

Vatandaşların ayrılmak istemedikleri Bozhane Köyü, İstanbul merkezine 50 km, Beykoz ilçesine 21 km uzaklıkta yer alan ve 16. yüzyılda kurulduğu düşünülen köyün, tarihi Bozhanlı Türklerine dayanıyor. Dört tarafı ormanlarla çevrili olan bu şirin köyde, halk geçimlerini odunculuk, hayvancılık ve tarımla sağlıyor. Eski zamanlardan kalan binalar ve modern binalar ile harmanlanmış olan Bozhane Köyü, toplamda 150 haneyi içerisinde barındırıyor. Öte yandan Bozhane köyü drone ile havadan görüntülendi.