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Köye gelen şehre dönmüyor! 'Daha güvende hissediyoruz'

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 10:03 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle pek çok kişinin şehir hayatından uzaklaştığı, kırsal alanlarda yaşamaya başladığı adreslerden biri de Beykoz Riva'da bulunan köyler oldu. Kendilerini köyde daha güvende hissettiklerini söyleyen vatandaşlar, kış aylarını da evlerine dönmeden köyde geçirmeyi planlıyor.

Köye gelen şehre dönmüyor! 'Daha güvende hissediyoruz'

Üsküdar’dan gelen Ali Acar, "Üsküdar’dan yazları köye gelirdim. Bu yıl kışı da köyümüzde geçireceğiz. Şehir Merkezinde korona virüs var, sokağa çıkamayız. Burada en azından evin önünde bahçeyle uğraşarak bir şeyler yaparız" dedi.

Tüm dünyayı etkileyen korana virüs salgını Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ederken, İstanbul'da şehir merkezinde oturan bazı kişiler daha güvenli olduğu gerekçesiyle kentteki köylerine gitmişlerdi. Korona virüs nedeniyle şehir merkezine dönmek istemediklerini belirten vatandaşlar bu kışı köylerinde geçirecek. Vatandaşların evlerine dönmek istemedikleri köy drone ile havadan görüntülendi.

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Vatandaşların ayrılmak istemedikleri Bozhane Köyü, İstanbul merkezine 50 km, Beykoz ilçesine 21 km uzaklıkta yer alan ve 16. yüzyılda kurulduğu düşünülen köyün, tarihi Bozhanlı Türklerine dayanıyor. Dört tarafı ormanlarla çevrili olan bu şirin köyde, halk geçimlerini odunculuk, hayvancılık ve tarımla sağlıyor. Eski zamanlardan kalan binalar ve modern binalar ile harmanlanmış olan Bozhane Köyü, toplamda 150 haneyi içerisinde barındırıyor. Öte yandan Bozhane köyü drone ile havadan görüntülendi.

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6 AYDIR KÖYÜMÜZDE YAŞIYORLAR

İstanbullu vatandaşların köyde kendini iyi hissettiklerini belirten köy muhtarı Evren Önal, “Köyümüzde yaşayan vatandaşlarımız, tarım, hayvancılık ve odunculuk ile hayatlarını devam ettiriyorlar. Köyümüz 152 hane yaklaşık 800 kişi yaşıyor. Yazın ve malum bildiğiniz korona virüs nedeniyle vatandaşlarımız burada kendilerini güvende hissettikleri için köye geldiler. İkamet adresi köyde olan ve olmayan vatandaşlarımız salgın hastalık nedeniyle anadan, atadan, babadan miras kalan evlerine yerleşerek 6 aydır köyde yaşıyorlar” diye konuştu.

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BU YIL KIŞI DA KÖYDE GEÇİRECEĞİZ

Korona virüsü nedeniyle kışı köyde geçireceklerini belirten Ali Acar, “Ben normal şartlarda Üsküdar’da oturuyorum. Köyümüze yazdan yaza geliyorduk. Bu yılda köyümüze geldik ama bu yıl evimize dönmeyerek kışı burada geçireceğiz. Ne yapalım İstanbul’da korona virüs var, sokağa çıkamayız. Burada yine kapının önünde uğraşır bir şeyler yaparız” diye konuştu.

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İHA

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