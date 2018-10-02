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Köye inen bozayı, koyun postunu götürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde köye inen bozayı, bir evin yakınındaki koyun postunu dişleri ile çekerek götürdü.

Köye inen bozayı, koyun postunu götürdü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde köye inen bozayı, bir evin yakınındaki koyun postunu dişleri ile çekerek götürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ovacık ilçesine bağlı Aşağıtorunoba köyüne bozayı indi. Bir evin yakınında, karpuz kabuklarını yiyen ayı, daha sonra koyun postunu sürükleyerek ormana götürdü. O anlar ise ev sahibi tarafından cep telefonunun kamerasıyla anbean görüntülendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

FOTOĞRAFLI

Köye inen bozayı, koyun postunu götürdüKöye inen bozayı, koyun postunu götürdüKöye inen bozayı, koyun postunu götürdüKöye inen bozayı, koyun postunu götürdü

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