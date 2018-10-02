Köye inen bozayı, koyun postunu götürdü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde köye inen bozayı, bir evin yakınındaki koyun postunu dişleri ile çekerek götürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ovacık ilçesine bağlı Aşağıtorunoba köyüne bozayı indi. Bir evin yakınında, karpuz kabuklarını yiyen ayı, daha sonra koyun postunu sürükleyerek ormana götürdü. O anlar ise ev sahibi tarafından cep telefonunun kamerasıyla anbean görüntülendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

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