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Köye inen dağ keçilerine ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin Irak sınırında bulunan, büyük bölümü sarp kayalık ve ormanlık alanlardan oluşan Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı köylerde görülen dağ keçileri ilgi görüyor.

Mehmet ÖZKAN- Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- TÜRKİYE'nin Irak sınırında bulunan, büyük bölümü sarp kayalık ve ormanlık alanlardan oluşan Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı köylerde görülen dağ keçileri ilgi görüyor. Avlanma yasağı nedeniyle son yıllarda sayılarında artış olduğu gözlenen dağ keçileri zaman zaman yerleşim alanlarına da iniyor. Yaralı halde Narlı köyüne gelen ve burada tedavi edildikten sonra ayrılmayan yavru bir dağ keçisi de çocukların ilgi odağı oldu. Adını sebze ve meyvesi ile özellikle de narıyla duyuran, Çukurca merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Haskel Dağı'nın eteklerindeki Narlı köyü, sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra yaban hayata ev sahipliğiyle de dikkat çekiyor. Doğal hayatla iç içe yaşayan köylüler, bir süre önce özellikle dağ keçilerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapay gölet yaptı. Avlanma yasağı olduğu için sayılarında önemli artış olduğu gözlenen dağ keçileri de göletin çevresine indi. Yaralı halde gelen ve köylüler tarafından veteriner çağrılarak tedavisi yapılan yavru dağ keçisi, Narlı köyünden ayrılmadı. Yavru dağ keçisine çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Narlı köyü sakinlerinden Mehmet İnanç, dağ keçilerinin hemen hemen her gün köye inerek su ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Dağ keçilerinin susuz kalmaması için borularla su hattı çekerek küçük bir gölet oluşturduk. Günde yaklaşık 30-40 civarında dağ keçisi geliyor. Yaralı olan yavru bir dağ keçisinin köye veteriner hekim getirerek tedavisini yaptırdık. Tedaviden sonra yavru keçi köyden ayrılmadı. Evlerin bulunduğu alana kadar gelip, burada çocuklarımızla oynuyor" dedi.

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