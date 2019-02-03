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Köye inen tilkiye yiyecek ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:08 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta, doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinlerince beslendi.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'ta, doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinlerince beslendi. Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğukta, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Yörede aç kalan tilki, daha önce de geldiği ve kendisine et verilen Bayburt'un Karşıgeçit köyüne yeniden indi. Yöre sakinlerinden kaçmayan tilki, ilgi odağı oldu. Köyde yaşayan Emre Bayraktar, elleriyle ekmek vererek, tilkiyi besledi. İkram ettiği ekmeği tilkiyle birlikte yiyen Bayraktar'ın bu anları da komşularınca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 'Paşa' adı verilen tilki, ekmeği yedikten sonra bölgeden uzaklaşıp, gözden kayboldu.

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