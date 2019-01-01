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Köye kepçeyle kar taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 21:20 | Son Güncelleme

Adıyaman'da 8 yıldır kar yağmadığı belirtilen Narince köyüne, Nemrut Dağı eteğinden iş makinesiyle kar taşındı

Adıyaman'da 8 yıldır kar yağmadığı belirtilen bir köye, Nemrut Dağı eteğinden iş makinesiyle kar taşındı.

Kahta ilçesine bağlı Narince köyüne yaklaşık 8 yıldır kar yağmayınca vatandaşlar, Karadut köyünde yaşayan kepçe operatörü Arif Günel'den köye kar getirmesini istedi.

Köylülerin isteğini geri çevirmeyen Günel, Nemrut Dağı eteğinden topladığı karı kepçeyle köye taşıdı.

Vatandaşlar köy meydanına gelen kepçedeki karları poşetlere doldurarak evlerine götürdü.

Köylülerden Mehmet Kurt, gazetecilere, 8 yıldan beri köylerine kar yağmadığını belirterek, kendilerine kepçeyle kar taşıyan Arif Günel'e teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
kar kepçe operatörü Narince köyü

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