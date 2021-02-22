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Köylerde evlerden tarım aletlerini çalan zanlı yakalandı

22.02.2021 22:05 | Son Güncelleme:
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Köylerde evlerden tarım aletlerini çalan zanlı yakalandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde köylerde boş evlere girerek tarım aletleri ve çeşitli eşyaları çalan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta içerisinde Alaplı ilçesine bağlı köylerde hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde köylerde boş evlere girerek tarım aletleri ve çeşitli eşyaları çalan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta içerisinde Alaplı ilçesine bağlı köylerde hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Yenidoğanlar ve Ahiler köyünde değişik tarihlerde iki evden hırsızlık olayı ile Mollabey köyünde pat pat olarak adlandırılan tarım aracının çalındığı bilgisini alan jandarma, köyleri sıkı takibe aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda E.T. (43) isimli şüpheli, çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada birçok farklı yerden çalındığı değerlendirilen 1 adet pat pat tarım aracı, 1 adet televizyon, 1 adet tırpan motoru, 1 adet ağaç kesme motoru, 2 adet matkap, 1 adet dekupaj testere, 1 adet plastik boru kaynak makinesi, 1 adet set üstü ocak, 1 adet elektrikli şofben, 1 adet aspiratör, 1 adet kamp çadırı, 1 adet kamp sandalyesi ve muhtelif gıda malzemesi (sıvı yağ, bulgur, pirinç, şeker vs.) ele geçirildi. Zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kdz. Ereğli Cezaevine teslim edilirken, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Köylerde evlerden tarım aletlerini çalan zanlı yakalandı

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