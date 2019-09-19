HABER

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:39 | Son Güncelleme

Amasya’nın Taşova ilçesinde kadınlar, kış sofraların vazgeçilmez tatlıları ve börekleri için sac başında kışa hazırlık yapmaya başladı.Amasya’da yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte kış hazırlıkları yavaş yavaş başlarken, ilçe merkezinden uzak köyde yaşayan kadınlar, kışın yemeklerinin yanında sofralarda yerini alan börekleri, tatlıları için yufkaları açmaya başladı.Taşova’nın Alpaslan köyünde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yufkaları açıyor.

Amasya’nın Taşova ilçesinde kadınlar, kış sofraların vazgeçilmez tatlıları ve börekleri için sac başında kışa hazırlık yapmaya başladı.
Amasya’da yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte kış hazırlıkları yavaş yavaş başlarken, ilçe merkezinden uzak köyde yaşayan kadınlar, kışın yemeklerinin yanında sofralarda yerini alan börekleri, tatlıları için yufkaları açmaya başladı.
Taşova’nın Alpaslan köyünde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yufkaları açıyor. Kendi aralarında görev bölümü yapan kadınlardan bazıları yufka için hamur kündelerini açıyor. Diğer kadınlar ise yufkayı sac başında belli bir kıvamda pişirip kurutuyor.
İmece usulü yufka açtıklarını ifade eden Güngör Torun, "İşte böyle hayat pahalı. Biz kış hazırlıklarına başladık. Komşularla beraber, kadınlarla beraber. Günde birimize kış hazırlığı yapıyoruz. Bunun ismi yufka. Böyle açarız, kuruturuz kışa hazırlarız. Cevizlisi, çökeleklisi. Tabii ki hayat pahalı. Hepsi dükkandan olmuyor. Evimizden kendimize üretmek istiyoruz. 5 senedir aynı bamya 100 lira. Ne yaparsın ne alırsın onunla. Hiç emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Ne olacak bizim halimiz bilmiyorum. Bir makarnayı bin liraya alıyorduk. Oldu iki bin lira (eski hesaba göre) tabii ki elimizde yapıyoruz bunları. Bugünkü yorgunluğumuz böyle. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Gırtlağa doluyuz” diye konuştu.
Yufka açmaya yardım eden Perihan Akça ise "Güngör ablaya yardıma geldik. Yufka açıyoruz. Tatlısını yapıyoruz. Komşuların hepsi toplaşıyoruz, bir arada yufka açıyoruz imece usulü. Baklava alamayınca bundan yapıyoruz baklavaları. Cevizli yapıyoruz. Bizimki daha güzel oluyor" şeklinde konuştu.
Kış aylarının olmazsa olmazlarından olan yufkalar, erişte olarak da kışın sofralarda yerini alıyor. Kışın çorba ve pilav yapılan erişte yoğun bir şekilde tüketiliyor.

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de panik anları! Kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Gaziler Günü mesajları 2019 (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları

Bursa'da oğlunun boğazını kesen baba Ruhi Türker'e 25 yıl hapis cezası!

Kendisini böyle savundu: Annesini de delik deşik ederdim

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Büyük ikramiye 3’e bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

Sayısal Loto sonuçları 18 Eylül: Büyük ikramiye tek kişiye

Büyük ikramiye bölünmedi

Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.