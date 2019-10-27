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"Köylerde ruhsatı olmayan yapılara müsaade etmeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 13:11 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (2) - "Köylerimizde, yaylalarımızda, doğal sit alanlarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele etmek adına buralarda yapılacak yapıların da mühendislik hizmeti alması münasebetiyle valilik kanalıyla ruhsatlandırıyoruz. Ruhsatı, proje onayı olmayan yapıların köylerde, yerleşim alanları dışında yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" - "(Barış Pınarı Harekatı) Bu operasyonla, bölgesel barış ve huzur ortamının oluşmasına büyük katkı sağladık, sağlamaya devam edeceğiz. Şimdi el ele vererek barış ve huzuru bölgemizin tamamında sağlayabilirsek, çok merkezli dünyanın en önemli ülkeleri olma noktasında önümüzde hiçbir engel kalmayacaktır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Köylerimizde, yaylalarımızda, doğal sit alanlarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele etmek adına buralarda yapılacak yapıların da mühendislik hizmeti alması münasebetiyle valilik kanalıyla ruhsatlandırıyoruz. Ruhsatı, proje onayı olmayan yapıların köylerde, yerleşim alanları dışında yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Kurum, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen "Uluslararası İnşaat Çalıştayı'nın" açılışında, TBMM'de inşaat yapı ve müteahhitlik sektörünü yakından ilgilendiren imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında birçok yeni düzenleme üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Kaçak yapılaşmanın önüne geçme konusunda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, "Meclisin yapacağı düzenlemeyle planlamada şeffaflığı sağlamak amacıyla elektronik işlem numarasına geçeceğiz. Bu numarayla artık tek çatı altında tüm imar planlarımız aynı genel müdürlük çatısı altında dijital olarak görülecek. Şehirlerimizdeki o imar planlarını adaletli bir şekilde yapacak yine o çerçeve de dijital olarak askıya çıkaracak bir süreci yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaçak yapı konusunda asla taviz verilmeyeceğini ifade eden Kurum, Bakanlık görevlilerinin havadan ve karadan kaçak yapıları denetlemeye devam edeceğini dile getirdi.

TBMM'de yapılacak düzenlemeyle kanun yürürlüğe girince imar mevzuatına aykırı yapılara da bir yaptırım geleceğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"İmar mevzuatına aykırının tespiti yapılmasının hemen ardından gayrimenkul hakkında tapuya satılamayacağını ve kiralanamayacağına ilişkin şerh konulacak. Bu da önemli bir düzenleme. Kaçak yapılaşmayı tamamen bitirecek devrim niteliğinde bir çalışma. Köylerle ilgili de bir düzenleme yapıldı. Köylerimizde, yaylalarımızda, doğal sit alanlarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele etmek adına buralarda yapılacak yapıların da mühendislik hizmeti alması münasebetiyle valilik kanalıyla ruhsatlandırıyoruz. Ruhsatı, proje onayı olmayan yapıların köylerde, yerleşim alanları dışında yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu önemli bir düzenlemedir. Vatandaşımızdan köylümüzden buna ilişkin herhangi bir harç alınmadan sadece onun can ve mal güvenliğini temin edebilmek amacıyla ruhsata ve mevzuata uygun yapıların valilik onayına müteakip inşaatların yapılmasına müsaade edilecek."

Metropol şehirdeki imara aykırı yapıyla Anadolu'nun ücra bir köşesindeki aynı sınıftaki imara aykırı yapıya aynı ceza uygulandığını anımsatan Kurum, yapılacak yeni düzenlemeyle emlak vergisi değerini esas alan cezalandırma sistemiyle daha adil bir sisteme geçileceğini bildirdi.

- "Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla yürüttük"

Dünyada soğuk savaş dönemi koşullarının geride kaldığını söyleyen Kurum, dünyanın iki kutuplu olmadığını, yeni dünya düzeninde çok merkezli ve çok yönlü siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerin hakim olduğunu söyledi.

Son 50 yıllık süreçte, küreselleşmenin de etkisiyle ulaşım ve iletişim ağının yaygınlaşmasının, ülkeleri ve milletleri birbirine daha da yakınlaştırdığını, daha da bağımlı hale getirdiğini anlatan Kurum, bölge ülkeleri olarak bu gelişmeleri, karşılıklı ilişkileri güçlendirme noktasında kullanılması gerektiğini ifade etti..

Kurum, iş birliği ve bölgesel kalkınmanın öncelikli koşulunun bölgesel barış, güven ve istikrar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak, barışın ve huzurun tesisi için PKK terör örgütüne karşı, 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'mızı başlattık ve başarıyla yürüttük. Bu sayede hem ülkemizin güvenliğini hem de vatanları terörist örgütlerce gasbedilmiş Suriyeli komşularımızın kendi topraklarına dönüşünü sağlayacağız. Bu operasyonla, bölgesel barış ve huzur ortamının oluşmasına büyük katkı sağladık, sağlamaya devam edeceğiz. Şimdi el ele vererek barış ve huzuru bölgemizin tamamında sağlayabilirsek, çok merkezli dünyanın en önemli ülkeleri olma noktasında önümüzde hiçbir engel kalmayacaktır. Bölgedeki ülkeler arasında eğitimden turizme, ticaretten inşaat sektörüne kadar çok yoğun bir iş birliği hakim. Ülke olarak her zaman dostlarımızla iş birliğine açığız, hazırız. İnanıyorum ki, bugün misafir ettiğimiz değerli dostlarımız da aynı heyecana, aynı duygulara sahipsiniz. Gelin hep birlikte, ülkelerimizi ve bölgemizi dostluk ve iş birliği bölgesi haline getirelim."

Çalıştay, 30 Ekim'e kadar devam edecek.

(Bitti)

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Barış Pınarı Harekatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kaçak Yapı köy

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