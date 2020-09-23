Köylerde Yaşayan Çocuklar Uzaktan Eğitime Uzak

Corona Virüsü salgını nedeniyle yeniden hayata geçirilen uzaktan eğitim modeli, sorunları da beraberinde getirdi. Diyarbakır’da özellikle köylerde yaşayan öğrenciler, internet alt yapısının güçlü olmaması, her evde bilgisayar bulunmaması nedeniyle uzaktan eğitimden umutlu değil. Diyarbakır’ın merkeze bağlı Çarıklı Köyü’nde yaşayan 5 çocuklu Ermiş ailesinin evinde 4 öğrenci bulunuyor. Ailenin bugünlerdeki en önemli gündemi çocukların eğitimi. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim başlamayınca, geriye tek çare olarak uzaktan eğitim kaldı. Ancak uzaktan eğitim için hem bilgisayar hem de internet gerekiyor. Maddi durumu iyi olmayan ailenin evinde bilgisayarı yok. Çocuklar, baba Ramazan Ermiş’in cep telefonuyla, eğitime katılmaya çalışıyor. Ancak köyün internet alt yapısının yetersiz olması nedeniyle uzaktan eğitim programına giriş yapamıyor. VOA Türkçe’ye konuşan Baba Ramazan Ermiş, yetkililerin en azından köylerdeki çocuklara bilgisayar dağıtmasını istedi. Çocuklarının eğitiminin sekteye uğradığını ifade eden Ermiş “Ders başladığı zaman internet yok, bazen çekmiyor. Yani çocuk doğru dürüst çalışamıyor. Hem biz hem onlar, çok zorluk çekiyoruz. Yetkililer bilgisayar, tablet gibi yardımda bulunsaydı çok iyi olurdu. Millî Eğitim Bakanlığı buradaki öğrencilere en azından tablet, bilgisayar verseydi çok iyi olurdu. Çok zorluk çekiyoruz. 4 tane çocuk okutuyorum, iş yok. Elektrikler de gidiyor, bazen gidiyor bir iki saat, üç saat elektrik gelmiyor” dedi.

Aynı köyde yaşayan Ekrem İne de 6 çocuk babası ve 4 çocuğu okula gidiyor. Kahvehane işleten İne’nin evinde ne internet ne bilgisayar var. VOA Türkçe’ye konuşan İne, çaresiz olduklarını belirterek “Evde oturuyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Ne internet var ne başka bir şey var. Dar gelirliyiz, hiç paramız yok, geçim sağlayamıyoruz. 6 çocuk besliyorum, ne yapacağız bilmiyoruz? Devletten yardım bekliyoruz, internet yok, eğitim yok, bilgisayar yok. Ayda bir sefer kontör yüklüyoruz bir, iki GB geliyor onunla idare ediyoruz. Onunla da bir şey elde edilmiyor” diye konuştu. İne’nin çocukları da babalarının telefonuyla uzaktan eğitim almaya çalışıyor. Ancak çoğu zaman zayıf internet nedeniyle çoğu başarılı olamıyor. 5. sınıf öğrencisi Esma İne, VOA Türkçe’ye eski günlerine duyduğu özlemi dile getirdi. İne “Bize internet lazım, internet olursa EBA'ya (uzaktan eğitim programı) da girebilirim. Derslerimden geri kalmamak için internet istiyorum, bilgisayar istiyorum, eğitim hayatımızı geri istiyoruz” şeklinde konuştu.