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Köylerdeki öğrenciler bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 16:52 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Bekir Güler'in yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülen "O Köy Bilim Köyümüzdür" projesi kapsamında, köylerde kurulacak kamplarla öğrenciler için bilim, doğa ve sanat etkinlikleri düzenlenecek - Arş. Gör. Dr. Bekir Güler: - "Proje ekibimiz, 'O Köy Bilim Köyümüzdür' gezici aracı ile köy köy gezecek, bilim, doğa ve sanat etkinliklerini köylerde yaşayan öğrencilerimize götürecek. Bu sayede öğrencilere, doğaya daha bilinçli ve bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmaları konusunda rehberlik edilecek"

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Bekir Güler'in yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülen "O Köy Bilim Köyümüzdür" projesiyle köylerde kurulacak kamplarla öğrenciler için bilim, doğa ve sanat etkinlikleri düzenlenerek, onlara doğaya daha bilinçli ve bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmaları konusunda rehberlik edilecek.

Arş. Gör. Dr. Bekir Güler tarafından Bartın'a bağlı köylerde yaşayan ortaokul öğrencilerinin çeşitli etkinliklerle bilim, doğa ve sanatla buluşturularak bu doğrultuda farkındalıklarının arttırılması amacıyla "O Köy Bilim Köyümüzdür" projesi hazırlandı.

TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye uygun görülen proje kapsamında köy kampları kurulacak ve köylerde yaşayan öğrencilere yönelik bilim, doğa ve sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Güler, yaptığı açıklamada, Bartın'ın mavi ve yeşili bir arada sunan, doğal zenginliklerin insan yaşamıyla bütünleştiği köylere sahip olduğunu belirtti.

Bu durumu öğrencilere bilim ve doğa bilincini aşılamak konusunda avantaja çevirmek isteyen proje ekibinin gezici araçla köy köy gezerek, bilim, doğa ve sanat etkinliklerini köylerde yaşayan öğrencilere götüreceğini aktararak, "Bu sayede öğrencilere, içerisinde yaşadıkları doğaya daha bilinçli ve bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmaları konusunda rehberlik edilmiş olunacak." ifadesini kullandı.

- "Öğrenciler, bilimsel süreç becerilerini geliştirecek"

Genç-yaşlı, çocuk-yetişkin, anne-baba ayırt etmeksizin bilimi ve doğayı yeniden keşfetmek isteyen herkesi proje kapsamında kurulacak köy kamplarına davet eden Güler, şunları kaydetti:

"Öğrenciler düzenlenecek bilim atölyelerinde sorgulamaya dayalı etkinlikler yoluyla bilimsel süreç becerilerini geliştirecek. Sanat atölyelerinde yaratıcılıklarını ortaya koyacak, oyun ve spor aktivitelerinde kendilerini bulacak ve gözlem etkinliklerinde içerisinde yaşadıkları dünyayı keşfedecekler. Böylece öncelikle projenin hedef kitlesini oluşturan 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencileri olmak üzere bölgede doğayla iç içe yaşayan tüm bireyler, doğayla olan bağlarını güçlendirecekler."

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen öğretim elemanlarını tebrik ederek, "Bilimin toplum ile buluşturulmasını ve toplumda yaygınlaştırılmasını sağlayacak bu tür projeleri önemli buluyorum. Proje ortaokul öğrencilerimizin merak etme, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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