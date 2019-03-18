"Köylerdeki su ücretleri 3 kuruş olacak"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Nallıhan'da düzenlediği mitinge katılan Yavaş, konuşmasına, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Çanakkale şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Yavaş, 31 Mart'ta Ankaralıların kendisini seçeceğine inandığını ifade ederek "Ankaralı hemşehrilerimiz kararını vermiş. Anketlere baktığınız zaman en az yüzde 10 fark var. Trafolara kedi değil, fil de soksalar fayda etmeyecek." diye konuştu.

Ankara için "çılgın projeleri" olmadığını belirten Yavaş, Nallıhan'da yapacağı tüm çalışmalarda vatandaşların fikirlerini alacağını söyledi.

Yavaş, Nallıhan'ın turizm potansiyelini ön plana çıkaracağını ve ekonomisini canlandıracağını ifade ederek "Beypazarı'nda belediye başkanı olmadan önce vatandaşlara, 'Gün gelecek turist kalabalığından çarşılarda gezemeyeceksiniz' dedim. Gün geldi turist kalabalığından Beypazarlılar şehir merkezine gelemedi. Size de aynısını vadediyorum. Binlerce turist Nallıhan'da gezecek. Esnafımız para kazanacak." dedi.