HABER

"Köylerdeki su ücretleri 3 kuruş olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 16:12 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: - "Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Nallıhan'da düzenlediği mitinge katılan Yavaş, konuşmasına, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Çanakkale şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Yavaş, 31 Mart'ta Ankaralıların kendisini seçeceğine inandığını ifade ederek "Ankaralı hemşehrilerimiz kararını vermiş. Anketlere baktığınız zaman en az yüzde 10 fark var. Trafolara kedi değil, fil de soksalar fayda etmeyecek." diye konuştu.

Ankara için "çılgın projeleri" olmadığını belirten Yavaş, Nallıhan'da yapacağı tüm çalışmalarda vatandaşların fikirlerini alacağını söyledi.

Yavaş, Nallıhan'ın turizm potansiyelini ön plana çıkaracağını ve ekonomisini canlandıracağını ifade ederek "Beypazarı'nda belediye başkanı olmadan önce vatandaşlara, 'Gün gelecek turist kalabalığından çarşılarda gezemeyeceksiniz' dedim. Gün geldi turist kalabalığından Beypazarlılar şehir merkezine gelemedi. Size de aynısını vadediyorum. Binlerce turist Nallıhan'da gezecek. Esnafımız para kazanacak." dedi.

- "Köylerdeki evlere güneş enerjisi takacağım"

Henüz seçilmemiş olmasına rağmen ASKİ'nin su tarifelerinde yüzde 40 indirim yapmasına katkı sağladığını kaydeden Yavaş, su abonesi olmak zorunda bırakılan köylüler için de çözüm geliştireceğini bildirdi.

Yavaş, "İkinci veya üçüncü Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek. Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin." dedi.

Miting sonrasında Nallıhan'da esnaf ziyaretinde bulunan Yavaş, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Yavaş'a, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İYİ Parti Nallıhan Belediye Başkan Adayı Abdülfettah Güngör de eşlik etti.

PARTNERHer şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...Her şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...
CHP'li Öztrak: İYİ Parti ile işbirliği yapıyoruzCHP'li Öztrak: İYİ Parti ile işbirliği yapıyoruz
Bakan Varank Amasya’da Binali Yıldırım’a destek istediBakan Varank Amasya’da Binali Yıldırım’a destek istedi
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP Mansur Yavaş Nallıhan seçim2019

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Hollanda'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.