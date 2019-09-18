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Köylere belediye eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi ekipleri, Büyükşehir Kanunu ile birlikte mahalle statüsüne kavuşan köylerin meselelerini çözmeye devam ediyor.Ekiplerin son durağı Yeniköy oldu.

Köylere belediye eli

Gemlik Belediyesi ekipleri, Büyükşehir Kanunu ile birlikte mahalle statüsüne kavuşan köylerin meselelerini çözmeye devam ediyor.
Ekiplerin son durağı Yeniköy oldu. Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Muhtarlıklar müdürlükleri ekipleri sıkıntıları yerinde tespit ederken, çalışmalara ise hemen başlandı. Köylerde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Gemlik Belediyesi’nin eskiden köy statüsünde olan mahallelerin meseleleriyle yakından ilgilendiklerini kaydederken, vatandaşların bundan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yaklaşan zeytin hasat zamanı öncesi Gemlik ve civarı köylerde bulunan arazi yollarının düzeltilmesinin çiftçilerin ulaşım konusunda elini rahatlatacağını da dile getiren Serintürk, “Muhtarımız Murat Baransel nezaretinde ekiplerimiz çalışmalara başlayacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ise parke taşı çalışması için gerekli notlarını alırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yollarda sarkan ağaç dalları ve çeşitli yerdeki otları temizlemek için çalışmalarına devam ediyor” dedi.

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