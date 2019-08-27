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Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

Siirt’te köylerini terk ederek büyük şehirlere yerleşen köylüler, huzurun gelmesiyle köylerine dönüş yaparak babadan ve dededen kalma pekmez yapımına başladı.Siirt’te ateş üzerindeki kazanlarda kaynatılarak hazır hale getirilen organik pekmezin yapımına başlandı.

Siirt’te köylerini terk ederek büyük şehirlere yerleşen köylüler, huzurun gelmesiyle köylerine dönüş yaparak babadan ve dededen kalma pekmez yapımına başladı.
Siirt’te ateş üzerindeki kazanlarda kaynatılarak hazır hale getirilen organik pekmezin yapımına başlandı. Siirt merkeze bağlı Kalender köyünde üzüm üreticisi Zeki Yıldız, kış aylarında yaygın olarak tüketilen katkısız ve organik üzüm pekmezinin doğal enerji deposu olduğunu söyledi. Toplanan üzümlerin ayıklanarak hazırlanan havuzlarda ezdirilerek, önce şurup haline getirildiği aktaran üzüm üreticisi Yıldız, odun ateşinin üzerine konulan kazanlarda 5-6 saat boyunca ateşte kaynatarak pekmez haline dönüştüğünü, katkısız, doğal ve enerji deposu pekmezi daha sonra Siirt’teki firmalara kilosu 35 ile 40 TL arasında satıldığını dile getirdi. Yıldız, “Kalender köyünde pekmez yapıyoruz. Bağlardan üzüm topluyoruz. Topladığımız üzümleri havuzda eziyoruz. Şile oluyor. Şileyi kaynatıyoruz. 5-6 saat kaynatıyoruz. Pekmez oluyor. Pekmezleri bidonlara koyduktan sonra Siirt’e gönderiyoruz müşterilerimiz var. Doğal bir pekmezdir. Köyümüzün pekmezi babalarımız, dedelerimiz zamanında çok meşhurdu. Yıllar oldu köy boşaldığı için pekmez yoktu. Arkadaşlar bağ yapmışlar bende dahil üzüm toplamaya başladık ve pekmez yapıyoruz. Kalender köyünün pekmezi bundan sonra piyasaya sunulacak. Bu pekmez doğal bir pekmezdir. Şifalı bir pekmezdir” dedi.

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı
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