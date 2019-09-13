Köylere iç göç yaşatan panayır: Pavli

Ev gibi döşenen "römork oteller"de yeme içme işlerini de halleden köy sakinleri, her yıl gelenek haline dönüşen bu etkinliği iple çekiyor.

Üstleri naylonla kapalı römorklar sıra sıra panayır alanına diziliyor ve panayır bitimine kadar ,3 bin kişi burada konaklıyor.

Eğlenceli geçen dört günden geri kalmamak için çevre köyler de neredeyse panayır alanına taşınıyor. Bayramlı, Övenler, Çerkezmüsellim, Mandıra, Tahal, Ağayeri, Kumköy gibi ilçeye yakın köylerde yaşayanlar, traktörlerinin römorklarına yükledikleri koltuk, kanepe ve yataklarla panayıra geliyor.

Kırklareli'nin en küçük ilçelerinden Pehlivanköy'de Ergene Nehri yanındaki büyük bir alana kurulan panayırda lunapark, açık hava lokantaları, seyyar satış alanları yer alıyor.

Panayırın bölge insanı için bir sene beklenen bir düğün niteliğini taşıdığını anlatan Sezgin, şunları kaydetti:

"Römorklar süslenir ve panayır süresince römorkta konaklanır. Eskiden insanlar bütün kışlık ihtiyacını yiyeceği, yakacağını oradan karşılardı. Karadeniz'de nasıl yaylaya çıkıyorlar, Akdeniz'de Yörükler nasıl yaylada bazı şenlikler eğlenceler tertip ediyor bizde de o şekilde Pomakların bayramıdır adeta bu panayır."

- 80 yıldır panayıra katılıyor

Panayıra 80 yıldır katıldığını ifade eden Remzi Kök de (85) çocukluğundan bu yana panayıra geldiğini söyledi.

Eskiden öküz arabalarıyla şimdi ise traktörlerle geldiklerini kendi şivesiyle anlatan Remzi Kök, şunları kaydetti:

"Geliyorduk buraya kıyafet alıyorduk, lastik ayakkabı alıyorduk, eğleniyorduk. Eski panayırlar böyleydi. Öküz arabasında kalıyorduk. O zamanki panayırlarda tiyatro vardı, eğlenceler vardı, tavşanlar vardı. Çocuk olarak eğleniyorduk. Bütün anılarımı hatırlıyorum. Hayvanlar vardı, satışa çıkarılırdı.Buraya gelince eski anılarımı hatırlıyorum. Tel üstünde geziyorlardı akrobasi yapıyorlardı. Şimdiki panayır daha konforlu oldu. Eskiden buralarda yağmur yağdığında çamur içindeydik. Burada gördüğün bütün arabalar bir köyündür, Çerkezmüsellim'indir. Ben ayın birinde geldim arabaya yer tutmak için. "