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Köylere içki baskını: 860 litre ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 16:28 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde köylere düzenlenen kaçak içki operasyonunda 860 litre kaçak içki ve kilolarca malzeme ele geçirildi.Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi merkez ve köylerinde kaçak alkollü içki satışı yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde köylere düzenlenen kaçak içki operasyonunda 860 litre kaçak içki ve kilolarca malzeme ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi merkez ve köylerinde kaçak alkollü içki satışı yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, Lüleburgaz ilçesinde 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 450 litre şarap, 200 litre kaçak rakı, 200 litre kaçak bira, 10 litre kaçak votka olmak üzere toplam 860 litre kaçak içki ile 10 kilogram anason, 2 adet rakı damıtma tankı, 2 adet rakı dinlendirme tankı, 1 adet üzüm sıkma makinası, 128 kilogram kaçak şeker ve 10 adet kaçak telsiz telefon ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında İcra edilen faaliyetlerin kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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